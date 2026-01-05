Мадуро няма адвокат в САЩ, влезе окован в съда (СНИМКИ/НА ЖИВО)

Николас Мадуро, президент на Венецуела, и съпругата му Силия Флорес се очаква да се явят пред съдия в Ню Йорк днес в 12:00 ч. местно време (18:00 ч. Централноевропейско време) за кратко съдебно заседание, което вероятно ще даде началото на дългата правна битка относно това дали Мадуро може да бъде съден в Съединените щати.

Мадуро ще бъде представляван от служебен защитник, докато съпругата му ще бъде защитавана от Марк Донъли, адвокат от Тексас. Силия Флорес, заедно с Мадуро, е обвинена в сътрудничество с наркокартели за улесняване на трафика на кокаин към САЩ. Ако бъдат признати за виновни, двамата могат да получат доживотни присъди.

Мадуро пристигна в съда в Ню Йорк в понеделник, след като бе арестуван по време на шокираща военна операция на САЩ в Каракас. В обвинителния акт, който съдържа 25 страници, се твърди, че Мадуро и други обвиняеми са участвали в транспортиране на хиляди тонове кокаин в САЩ.

„Мадуро ще има същите права като всеки друг обвиняем в САЩ“, заявиха от съдебната власт, включително правото на съдебен процес с жури, съставено от граждани на Ню Йорк. Очаква се адвокатите на Мадуро да оспорват законността на ареста му, като се позовават на имунитета му като суверенен държавен глава.

Мадуро бе задържан в Каракас и екстрадиран в САЩ, въпреки че правителството на САЩ не признава Мадуро за легитимен държавен глава на Венецуела, след като последните избори през 2024 г. бяха широко оспорвани.