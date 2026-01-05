Мадуро остава в затвора в Ню Йорк, след като пледира невинен по обвинения в наркотрафик

Сваленият от САЩ президент на Венецуела Николас Мадуро ще остане в затвора в Ню Йорк, където по-рано днес пледира невинен по обвинения в наркотрафик и притежание на автоматични оръжия. Следващото заседание по делото е насрочено за 17 март.

63-годишният Мадуро заяви пред федерален съдия в Манхатън, че е бил „отвлечен“ от Венецуела, и подчерта, че е невинен. „Аз все още съм президентът на страната си“, добави той, цитиран от американски медии. Съпругата му Силия Флорес също пледира невинна.

В началото на заседанието съдия Алвин Хелерстийн помоли Мадуро да се изправи и го попита дали е Николас Мадуро Морос. В отговор Мадуро заяви на испански, отново чрез преводач, че е бил заловен в дома си в Каракас. Съдията го прекъсна, отбелязвайки, че ще има време и място тези обстоятелства да бъдат разгледани и че защитата му ще може да оспори правната обоснованост на предприетите действия.

Адвокатът на Мадуро информира съда, че клиентът му на този етап няма да иска освобождаване под гаранция, но си запазва правото да подаде такова искане по-късно. Същото заяви и защитата на съпругата му, а съдия Хелерстийн уважи исканията. Той се увери също, че Мадуро и съпругата му разбират хода на процеса чрез осигурените преводачи.

Съпругата на Мадуро, Силия Флорес, се представи пред съда като „първа дама на Република Венецуела“. Запитана за позицията си по обвиненията, тя заяви: „Невинна съм, напълно невинна.“

Двамата бяха заловени от американски командоси в ранните часове на събота при операция, подкрепена от бойни самолети и значително военноморско присъствие.