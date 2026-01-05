Мадуро пледира невинен по обвинения за наркотероризъм пред федерален съд в Ню Йорк

Сваленият от САЩ президент на Венецуела Николас Мадуро пледира невинен по обвинения в наркотероризъм пред федерален съд в Ню Йорк, два дни след като беше заловен от американски сили при зрелищна операция в дома му в Каракас.

- Реклама -

63-годишният Мадуро заяви пред федерален съдия в Манхатън, че е бил „отвлечен“ от Венецуела, и подчерта, че е невинен. „Аз все още съм президентът на страната си“, добави той, цитиран от американски медии. Съпругата му Силия Флорес също пледира невинна.

В началото на заседанието съдия Алвин Хелерстийн помоли Мадуро да се изправи и го попита дали е Николас Мадуро Морос. В отговор Мадуро заяви на испански, отново чрез преводач, че е бил заловен в дома си в Каракас. Съдията го прекъсна, отбелязвайки, че ще има време и място тези обстоятелства да бъдат разгледани и че защитата му ще може да оспори правната обоснованост на предприетите действия.

Адвокатът на Мадуро информира съда, че клиентът му на този етап няма да иска освобождаване под гаранция, но си запазва правото да подаде такова искане по-късно. Същото заяви и защитата на съпругата му, а съдия Хелерстийн уважи исканията. Той се увери също, че Мадуро и съпругата му разбират хода на процеса чрез осигурените преводачи.

Съпругата на Мадуро, Силия Флорес, се представи пред съда като „първа дама на Република Венецуела“. Запитана за позицията си по обвиненията, тя заяви: „Невинна съм, напълно невинна.“

Двамата бяха заловени от американски командоси в ранните часове на събота при операция, подкрепена от бойни самолети и значително военноморско присъствие.

В серия изненадващи изявления през уикенда президентът Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати вече управляват Венецуела с цел възстановяване и контрол върху огромния, но занемарен петролен сектор на страната.

На фона на международна тревога генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви на извънредно заседание на Съвета за сигурност, че трябва да има „уважение към принципите на суверенитет, политическа независимост и териториална цялост“.

Последва остра критика от Мексико, където президентът Клаудия Шейнбаум заяви, че американският континент „не принадлежи на никого“. Колумбийският президент Густаво Петро публикува гневно изявление, в което посочи, че като бивш партизанин е готов „да хване оръжие“ срещу Тръмп.

Мадуро пое президентския пост през 2013 г., след като наследи също толкова твърдолинейния социалист Уго Чавес. Съединените щати и Европейският съюз твърдят, че той е запазил властта чрез манипулиране на избори и хвърляне на опоненти в затвора, на фона на широкоразпространена корупция.

Краят на четвъртвековното управление оставя около 30 милиона венецуелци в състояние на несигурност.

Около 2000 привърженици на Мадуро, включително въоръжени с пушки мъже на мотоциклети, се събраха в неделя на митинг в Каракас, размахвайки национални знамена. Депутати в парламента скандираха „Давай, Нико!“ в подкрепа на сваления лидер.

Засега администрацията на Тръмп дава сигнал, че търси приемственост с останалата част от обкръжението на Мадуро, при условие че то се подчини на американските искания. Временният президент Делси Родригес, бивш вицепрезидент на Мадуро, се отказа от първоначално твърдата си позиция и заяви в неделя, че е готова за „сътрудничество“. В същото време Тръмп ясно показа, че няма намерение да подкрепя опозиционни кандидати, които по-рано бяха смятани за реалните победители в манипулирани избори.

Запитан какво очаква от временния лидер Родригес, Тръмп заяви, че САЩ искат пълен достъп до ресурсите на страната, включително до петрола, за да бъде възстановена Венецуела.

Страната разполага с най-големите доказани петролни запаси в света, но добивът е труден и скъп, а след години на международни санкции и лошо управление инфраструктурата е в лошо състояние. Акциите на американските петролни гиганти „Шеврон“, „ЕксонМобил“ и „КонокоФилипс“ поскъпнаха на Уолстрийт.

Тръмп, който шокира много американци с безпрецедентни ходове за концентриране на властта у дома, демонстрира и все по-настъпателна външна политика. В неделя той заяви, че комунистическа Куба е „готова да падне“, и отново повтори, че Гренландия, част от съюзническа Дания, трябва да бъде под контрола на САЩ. Той отправи и остра атака към колумбийския президент Петро.

Макар в момента да няма известни американски сухопътни войски във Венецуела, Вашингтон твърди, че разполага със силни икономически лостове чрез петролна блокада и заплашва с допълнителни военни удари. В Карибския басейн е разположено мащабно американско военноморско присъствие, включително самолетоносач.

Подробностите около операцията в Каракас продължават да излизат наяве. Хавана съобщи, че при атаката са загинали 32 кубинци. Американски военни не са убити, но има ранени, съобщиха официални лица в САЩ.

Пред съда в Ню Йорк левият активист Сидни Лавинг, на 31 години, заяви, че застава „на страната на народа на Венецуела“ и че се противопоставя на американските войни и интервенции, които не правят САЩ по-сигурни, а облагодетелстват Уолстрийт, каза тя пред АФП.

За разлика от нея Анхел Монтеро, венецуелец, установил се в Съединените щати, определи падането на Мадуро като „най-хубавия подарък, който някога съм получавал“, и добави, че ще благодари на Доналд Тръмп.