      понеделник, 05.01.26
          Футбол

          Мартин Петров: Новият стадион на ЦСКА трябва да се казва „Димитър Пенев“

          "Не знам дали ме е наричал по име, винаги ми казваше "Враца, къде си" - завърши той по отношение на някой от спомените си със Стратега

          Снимка: БГНЕС
          Бившият национал Мартин Петров уважи великия Димитър Пенев в последния му път. Игралият за ЦСКА, Манчестър Сити и Атлетико Мадрид футболист бе категоричен, че новия стадион на „армейците“ трябва да бъде кръстен на името на Стратега.

          „Те спомените са доста. Това, че ми даде път, от него тръгна всичко в моята кариера. Българският спорт и свят загуби един добър човек. Винаги усмихнат, винаги добронамерен. Не знам дали беше мразен от някого. Да го запомним с добро. Той е велик“, започна бившият футболист на ЦСКА.

          „Земен човек, здраво стъпил на земята, въпреки постигнатите успехи. Той си беше Старшията. Каквито и думи да изречем, си е малко. Трябва винаги да се сещаме за хората, докато са живи“, каза още Мартин и допълни:

          „Аз съм с две ръце „за“ стадионът да е кръстен на него. Да, това е съвсем нормално решение. Не мога точно сега да кажа. Не знам дали ме е наричал по име, винаги ми казваше „Враца, къде си““, завърши той по отношение на някой от спомените си със Стратега.

