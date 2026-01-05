НА ЖИВО
          Милен Керемедчиев: САЩ искат да сложат марионетно правителство във Венецуела, което да изпълнява желанията им

          „САЩ искат да сложат марионетно правителство във Венецуела, което да изпълнява желанията им. По този начин те искат да контролират събитията.“

          Това каза международният анализатор Милен Керемедчиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Керемедчиев е важно да се има предвид че настоящият президент на Венецуела Делси Родригес е заобиколена от две много силни фигури в лицето на вътрешния министър на страна и на министъра на отбраната. По думите на госта правителството в Вашингтон не желае опозицията в латиноамериканската държава да получи властта, защото това можело да доведе до силни вътрешни сътресения.

          „Има силно организирана престъпност с голямо влияние. Това, съчетано с осемте милиона венецуелци, които живеят извън страната и биха искали да се върнат след премахването на Мадуро, може да доведе до сериозни вътрешни катаклизми“, каза още гостът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Мадуро няма адвокат в САЩ, влезе окован в съда (СНИМКИ/НА ЖИВО)

          Никола Павлов -
          Николас Мадуро, президент на Венецуела, и съпругата му Силия Флорес се очаква да се явят пред съдия в Ню Йорк днес в 12:00 ч....
          Политика

          Дания: Тръмп е сериозен за Гренландия, но ако ни атакува, всичко приключва!

          Никола Павлов -
          Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен изрази категорично възражение срещу намеренията на американския президент Доналд Тръмп да закупи Гренландия. В изказване за Датското радио и...
          Крими

          Нападение: Атакуваха дома на Джей Ди Ванс в Охайо

          Никола Павлов -
          Мъж е бил арестуван за предполагаемо счупване на прозорци в дома на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Синсинати, Охайо, съобщиха официални източници. Инцидентът...

