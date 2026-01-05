Милен Керемедчиев: САЩ искат да сложат марионетно правителство във Венецуела, което да изпълнява желанията им

„САЩ искат да сложат марионетно правителство във Венецуела, което да изпълнява желанията им. По този начин те искат да контролират събитията.“

Това каза международният анализатор Милен Керемедчиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според Керемедчиев е важно да се има предвид че настоящият президент на Венецуела Делси Родригес е заобиколена от две много силни фигури в лицето на вътрешния министър на страна и на министъра на отбраната. По думите на госта правителството в Вашингтон не желае опозицията в латиноамериканската държава да получи властта, защото това можело да доведе до силни вътрешни сътресения.