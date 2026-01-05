Мило Борисов: За нас „Левски“ е кауза с голяма обществена отговорност

„Телематик Интерактив България“ АД, лицензодържател на бранда Palms Bet, изказва благодарност на президента на Левски Наско Сираков, който подчерта ролята на Мило Борисов и Palms Bet за стабилизирането и развитието на клуба.
„Г-н Мило Борисов изигра огромна роля „Левски“ да е в това състояние. Смятам, че всички фенове трябва да са му изключително благодарни“, заяви Сираков в телевизионно участие в неделя.
„Думите на Наско Сираков са оценка и признание за един дълъг и нелек път, извървян заедно. За нас „Левски“ е кауза с голяма обществена отговорност и значимост и ние много се радваме, че ангажиментът, който поехме преди почти 5 години към клуба и синята общност, е на път да стане реалност“, заяви Мило Борисов, краен собственик и инвеститор на „Телематик Интерактив България“ АД.
Става въпрос за шанса пред „сините“ да сложат край на хегемонията на Лудогорец.
