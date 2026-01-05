Нападение: Атакуваха дома на Джей Ди Ванс в Охайо

Мъж е бил арестуван за предполагаемо счупване на прозорци в дома на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Синсинати, Охайо, съобщиха официални източници.
Инцидентът е станал малко след полунощ на 5 януари, когато агенти на Тайните служби на САЩ са задържали мъжа за причиняване на материални щети, включително счупване на прозорци от външната страна на резиденцията на Ванс.
От Тайните служби уточняват, че по време на инцидента резиденцията е била празна, а вицепрезидентът и семейството му не са били в Охайо.
То, голяма новина! Брей!
Майданче! Навсякъде по света, сега вече и у вас!
Голям праз
Чекай, чекай малце
Като малък чакаш дядо Коледа ,а като голям чакаш на вратата полиция ,спец.части ,прокуратурата и т.н.т
Само Ким ще го вразуми…
Голямо нападение,голям атентат-счупил му някой малоумник прозореца!! 🙂
Реципрочно! Много срочно!
Е, и?… Явно е модно.
Почва гражданска война в щатите!!Снощи беше чудо по улиците в много градове!
Съби Ранков нека!
Съби Ранков Ха, Ха, Ха.
Съби Ранков трол долен
Kavalera Igor Max Що съм трол?Не следите ли други източници за информация?Овца!
То така се случва, след като говедарите отвориха кутията на Пандора, те за какви се взимат, за най великите ли, има и по добри от тях, затова ще жънат това, което са посеяли.
Иван Дилов кой са по добрите? Ти ходил ли си някога, да им викаш кравари или еврогейове ей Ботевград не излагай хубавото име на града!
Каквото повикало, това се обадило!
Жалко за Американците
Да го тепат и той е негодник !