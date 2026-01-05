НА ЖИВО
      понеделник, 05.01.26
          Нападение: Атакуваха дома на Джей Ди Ванс в Охайо

          Снимка: БГНЕС
          Мъж е бил арестуван за предполагаемо счупване на прозорци в дома на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Синсинати, Охайо, съобщиха официални източници.

          Инцидентът е станал малко след полунощ на 5 януари, когато агенти на Тайните служби на САЩ са задържали мъжа за причиняване на материални щети, включително счупване на прозорци от външната страна на резиденцията на Ванс.

          От Тайните служби уточняват, че по време на инцидента резиденцията е била празна, а вицепрезидентът и семейството му не са били в Охайо.

          Ванс с първи коментар след залавянето на Мадуро Ванс с първи коментар след залавянето на Мадуро

