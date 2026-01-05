Новият председател на парламента на Венецуела обеща да търси възможности за „връщането“ на Мадуро

Новоизбраният председател на парламента на Венецуела, Хорхе Родригес, обеща да проучи всички възможности за „връщането“ на сваления президент Николас Мадуро, който беше отвлечен по време на военна операция на САЩ през уикенда и откаран в Ню Йорк.

„Моята основна функция в следващите дни… като председател на тази Национална асамблея, ще бъде да прибегна до всички процедури, всички платформи и всички възможности, за да върна Николас Мадуро Морос, моя брат, моя президент“, заяви Хорхе Родригес пред депутатите.