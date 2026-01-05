НА ЖИВО
          Новият председател на парламента на Венецуела обеща да търси възможности за „връщането" на Мадуро

          Снимка: avn.info.ve
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Новоизбраният председател на парламента на Венецуела, Хорхе Родригес, обеща да проучи всички възможности за „връщането“ на сваления президент Николас Мадуро, който беше отвлечен по време на военна операция на САЩ през уикенда и откаран в Ню Йорк.

          Моята основна функция в следващите дни… като председател на тази Национална асамблея, ще бъде да прибегна до всички процедури, всички платформи и всички възможности, за да върна Николас Мадуро Морос, моя брат, моя президент“, заяви Хорхе Родригес пред депутатите.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Делото срещу Николас Мадуро и съпругата му може да започне чак през 2027 г.

          Красимир Попов -
          Делото в американския съд срещу президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес може да не започне до 2027 г., съобщава Bloomberg. Според...
          Политика

          Делси Родригес ще бъде официално назначена за временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела – ОБНОВЕНА

          Красимир Попов -
          Изпълнителният вицепрезидент на Венецуела Делси Родригес положи клетва като изпълняващ длъжността президент на страната. Клетвата бе приета от председателя на парламента Хорхе Родригес. „Дойдох тук...
          Политика

          Турция призовава Европа да поеме по-голяма отговорност за сигурността си

          Красимир Попов -
          Членката на НАТО Турция призова Европа да „поеме по-голяма отговорност“ за собствената си сигурност, вместо да разчита на САЩ за защита. „Войната в Украйна и...

