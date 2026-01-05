НА ЖИВО
      понеделник, 05.01.26
          NYT: Мадуро е предаден на ЦРУ от „къртица" в най-близкото си обкръжение

          Николас Мадуро
          Николас Мадуро
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Според информация на The New York Times (NYT), малка група агенти на ЦРУ започнали тайно да действат във Венецуела още през август. Къртица с „неограничен достъп до личните покои на диктатора“, вероятно член на личната му охрана, била замесена в заговора за залавянето на Николас Мадуро.

          Тази група агенти на ЦРУ шпионирали Мадуро, включително използвайки дронове. Агентите научили „как се движи, къде живее, къде ходи, какво яде, какво носи – дори какви домашни любимци има“, казва Дан Кейн, висш военен съветник на правителството на САЩ, на пресконференция след нападението.

          Според Кейн, при залавянето на Мадуро са били използвани микродронове. Те създали 3D карта на интериора в дома му в реално време. Това позволило на войниците да виждат препятствия, бодигардове и самия Мадуро на дисплеите на каските си – ефективно виждайки през стени.

          Къртицата на ЦРУ обаче се оказала решаващата. Според NYT, той е съобщил, че големите стоманени врати към спалнята и сейфа на Мадуро са имали кратко механично забавяне при заключване. Делта Форс е използвала този прозорец от само няколко секунди, за да „изненада деспота“. Къртицата също така е предала, чрез криптирана комуникация, потвърждение, че Мадуро си е легнал и бодигардовете му са „се отпуснали“.

          Присъствието на къртицата във вътрешния кръг на Мадуро може да е свързано с факта, че САЩ вече бяха обявили награда от 50 милиона долара за информация, водеща до ареста на венецуелския президент през август миналата година.

