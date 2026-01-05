НА ЖИВО
          Официално: Ботев Пловдив вече няма санкции от ФИФА

          "Очакваме Ви на „Колежа“ за Битката за Тракия в началото на февруари! Само заедно можем да върнем любимия клуб там, където му е мястото" - написаха пловдивчани

          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv?locale=bg_BG
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          ПФК Ботев Пловдив вече има право да осъществява входящи трансфери, след като всички санкции по дела във ФИФА бяха отменени.

          На 23 декември задълженията в размер на 1 482 484.80 лв. бяха изплатени, а в днешния ден световната футболна централа официално премахна трансферните забрани на „канарчетата“.

          По този начин клубът дава пълна възможност на старши треньора Димитър Димитров-Херо да осъществи желаната от него зимна селекция, която да спомогне за подобряване резултатите на отбора.

          „Очакваме Ви на „Колежа“ за Битката за Тракия в началото на февруари! Само заедно можем да върнем любимия клуб там, където му е мястото“, пишат от „Колежа“

