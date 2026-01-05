Огромен пожар в склад за батерии в Хасково, има замърсяване на въздуха (ВИДЕО)

Този следобед избухна пожар в склад за батерии и фотоволтаични системи в Хасково. Гъст дим излиза от помещението, разположено в Източна индустриална зона, близо до бившето предприятие „Мануела“. Според очевидци, въздухът в района е труден за дишане заради гъстия дим, който излиза от склада.

„Няма видим огън, само дим“, съобщават свидетели. Складът се използва за съхранение на соларни системи, а в съседство се намират и гуми.

На мястото на инцидента работят пет екипа на пожарната. До момента няма информация за пострадали хора, но всички работещи в района, включително и в съседните складове, са евакуирани.

На място е и старши комисар Митко Чакалов, директор на РДПБЗН – Хасково, който ръководи действията по овладяване на ситуацията.