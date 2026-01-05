НА ЖИВО
          Огромен пожар в склад за батерии в Хасково, има замърсяване на въздуха (ВИДЕО)

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Този следобед избухна пожар в склад за батерии и фотоволтаични системи в Хасково. Гъст дим излиза от помещението, разположено в Източна индустриална зона, близо до бившето предприятие „Мануела“. Според очевидци, въздухът в района е труден за дишане заради гъстия дим, който излиза от склада.

          „Няма видим огън, само дим“, съобщават свидетели. Складът се използва за съхранение на соларни системи, а в съседство се намират и гуми.

          Фатални пожари в първите дни на 2026-а: 73-годишна жена загина, възрастен мъж е с тежки изгаряния Фатални пожари в първите дни на 2026-а: 73-годишна жена загина, възрастен мъж е с тежки изгаряния

          На мястото на инцидента работят пет екипа на пожарната. До момента няма информация за пострадали хора, но всички работещи в района, включително и в съседните складове, са евакуирани.

          На място е и старши комисар Митко Чакалов, директор на РДПБЗН – Хасково, който ръководи действията по овладяване на ситуацията.

