НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 05.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Опозиционният лидер на Венецуела Едмундо Гонсалес Урутия: Свалянето на Мадуро е важна стъпка, но недостатъчна

          0
          13
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Венесуелският опозиционен лидер Едмундо Гонсалес Урутия заяви, че свалянето на президента Николас Мадуро от американските сили е „важна стъпка, но недостатъчна“ за връщане на нацията към нормалност.

          „Този момент представлява важна стъпка, но той не е достатъчен“, написа Урутия в пост в Instagram.

          - Реклама -

          Урутия посочи, че страната може да се върне към нормалност само когато „всички венецуелци, лишени от свобода по политически причини“, бъдат освободени и когато се уважат резултатите от изборите през 2024 г., които той твърди, че е спечелил.

          Венесуелският опозиционен лидер Едмундо Гонсалес Урутия заяви, че свалянето на президента Николас Мадуро от американските сили е „важна стъпка, но недостатъчна“ за връщане на нацията към нормалност.

          „Този момент представлява важна стъпка, но той не е достатъчен“, написа Урутия в пост в Instagram.

          - Реклама -

          Урутия посочи, че страната може да се върне към нормалност само когато „всички венецуелци, лишени от свобода по политически причини“, бъдат освободени и когато се уважат резултатите от изборите през 2024 г., които той твърди, че е спечелил.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ким Чен-ун наблюдава изпитателни пускове на хиперзвукови ракети

          Красимир Попов -
          Севернокорейският лидер Ким Чен-ун лично е наблюдавал изпитателни пускове на хиперзвукови ракети в рамките на учение, наложено от „скорошната геополитическа криза“, съобщиха държавните медии. Корейската...
          Политика

          Зеленски заяви, че Украйна се подготвя за два варианта: мирно споразумение или продължаване на защитата

          Красимир Попов -
          Украйна се подготвя както за възможността за мирно споразумение, така и за необходимостта да продължи защитата на страната срещу пълномащабната война на Русия, заяви...
          Политика

          Синът на Мадуро призова венецуелците да излязат на улиците след ареста на баща му

          Красимир Попов -
          Синът на Николас Мадуро, Николас Мадуро Герра, призова венецуелците да излязат на улиците след свалянето на баща му от американските сили и прехвърлянето му...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions