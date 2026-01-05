Опозиционният лидер на Венецуела Едмундо Гонсалес Урутия: Свалянето на Мадуро е важна стъпка, но недостатъчна

Венесуелският опозиционен лидер Едмундо Гонсалес Урутия заяви, че свалянето на президента Николас Мадуро от американските сили е „важна стъпка, но недостатъчна“ за връщане на нацията към нормалност.

„Този момент представлява важна стъпка, но той не е достатъчен", написа Урутия в пост в Instagram.

Урутия посочи, че страната може да се върне към нормалност само когато „всички венецуелци, лишени от свобода по политически причини“, бъдат освободени и когато се уважат резултатите от изборите през 2024 г., които той твърди, че е спечелил.