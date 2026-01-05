Опозиционният лидер на Венецуела Едмундо Гонсалес Урутия: Свалянето на Мадуро е важна стъпка, но недостатъчна

Венесуелският опозиционен лидер Едмундо Гонсалес Урутия заяви, че свалянето на президента Николас Мадуро от американските сили е „важна стъпка, но недостатъчна“ за връщане на нацията към нормалност.
Урутия посочи, че страната може да се върне към нормалност само когато „всички венецуелци, лишени от свобода по политически причини“, бъдат освободени и когато се уважат резултатите от изборите през 2024 г., които той твърди, че е спечелил.
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун лично е наблюдавал изпитателни пускове на хиперзвукови ракети в рамките на учение, наложено от „скорошната геополитическа криза“, съобщиха държавните медии.
