Орбан: Акцията на САЩ срещу Венецуела доказа разпада на либералния световен ред

Действията на САЩ срещу Венецуела са поредно доказателство, че настоящият световен ред е в състояние на разпад, но контурите на един нов свят все още се оформят. Унгарският премиер Виктор Орбан изрази това мнение във Facebook, потвърждавайки намерението на правителството си да следва „път на мир и сигурност“.

„В първите дни на тази година получихме дълбоко напомняне, че либералният световен ред е в състояние на разпад“, заяви Орбан, визирайки американската военна операция, разрешена от президента Доналд Тръмп, за залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро. Правителственият ръководител отбеляза, че завръщането на Тръмп в Белия дом преди година е „фатален удар“ за либералния световен ред.

„Новият свят обаче все още се формира. Предстоят още по-нестабилни, непредсказуеми и опасни години“, написа още Орбан.

Той отбеляза, че ако неговата партия, Фидес – Унгарски граждански съюз, спечели предстоящите парламентарни избори през април, Унгария ще „следва пътя на мира и сигурността“. „Не искаме да изпращаме унгарска младеж на фронта и не искаме да унищожим страната и унгарската икономика“, заяви премиерът, добавяйки, че Унгария „ще остане извън войната“ в Украйна.