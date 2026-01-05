Орбан: Унгария ще следва своя собствена външна политика и няма да се съобразява с ЕС

Унгария възнамерява да води независима външна политика, различна от общата политика на Европейския съюз, с която вече има „твърде много“ разногласия. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това на голяма пресконференция в Будапеща.

„Не ни е нужна обща външна политика с Брюксел. Имаме твърде много различия с тях, включително по отношение на Украйна, Близкия Изток, а сега и по отношение на Венецуела“, отбеляза премиерът, отговаряйки на въпроси на унгарски и чуждестранни журналисти.

Орбан подчерта, че Унгария разглежда независимата външна политика като необходимо условие за запазване на националния суверенитет.