Орбан: Унгария ще следва своя собствена външна политика и няма да се съобразява с ЕС

Унгария възнамерява да води независима външна политика, различна от общата политика на Европейския съюз, с която вече има „твърде много“ разногласия. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това на голяма пресконференция в Будапеща.
„Не ни е нужна обща външна политика с Брюксел. Имаме твърде много различия с тях, включително по отношение на Украйна, Близкия Изток, а сега и по отношение на Венецуела“, отбеляза премиерът, отговаряйки на въпроси на унгарски и чуждестранни журналисти.
Орбан подчерта, че Унгария разглежда независимата външна политика като необходимо условие за запазване на националния суверенитет.
