Първата партида американски втечнен природен газ за България пристигна в Александруполис

Първата за 2026 г. партида втечнен природен газ от САЩ, предназначена за България, пристигна на терминала в Александруполис, предаде БГНЕС.

Доставката е осъществена от компанията METLEN, която заема водеща позиция при вноса на втечнен природен газ за Югоизточна Европа.

„От 2010 г. ние постоянно снабдяваме гръцкия пазар, а през 2018 г. станахме първата компания, която внася втечнен природен газ през Ревитуса и го изнася за България. През годините ние доказахме ролята на Гърция като истински енергиен център, както и ключовата роля на METLEN в доставката на надежден и конкурентен втечнен природен газ за Балканите и отвъд тях“, заявиха от компанията.

От METLEN подчертаха, че доставката на първата партия американски природен газ за България е важен етап. „Днес с доставката на американския природен газ за българския пазар, нашето дългогодишно партньорство с „Булгаргаз“ става още по-силно, като продължаваме да допринасяме за регионалната енергийна сигурност с надеждност“, заяви Панайотис Канелопулос, главен изпълнителен директор на Международно енергийно снабдяване и търговия в METLEN.

БГНЕС припомня, че през месец септември 2025 г. „Булгаргаз“ ЕАД проведе четири успешни тръжни процедури за доставка на втечнен природен газ през месеците октомври 2025 г., декември 2025 г., януари 2026 г. и март 2026 г. на ВПГ терминала край Александруполис.

Министърът на енергетиката Жечо Станков заяви в края на септември, че България ще е „отворената врата на американския газ да достига до сърцето на Европа“.

Коментирайки бъдещето на газопровода „Балкански поток“ и дали той ще спре да функционира, той заяви: „Съгласно регламента, който се разглежда от Европейската комисия, се предвижда краткосрочните договори да приключат своето действие още през 2026 г., а дългосрочните – до началото на 2028 г. Това дава възможност на България с новите си газопроводи и със съществуващите си газопроводи да бъде отворена врата на американския втечнен газ да достига до сърцето на Европа“, подчерта Станков и добави, че тези капацитети няма как да не бъдат използвани.

Той заяви тогава, че България ще продължи да бъде изключително важен фактор на газовата карта, защото разполага с капацитет за транзит на 25 милиарда куб.м. газ годишно.