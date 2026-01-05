НА ЖИВО
      понеделник, 05.01.26
          Първи работен ден в евро: Търговските банки и пощите обменят валута без такси

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Днес е първият работен ден след приемането на единната европейска валута в България. Търговските банки и клоновете на „Български пощи“ започват да предлагат услуги по обмен на левове в евро без такси, като тази възможност ще бъде достъпна до юни 2026 година.

          Обмяна на валута: Как ще се извършва тя?

          В периода до юни 2026 г. обмяната ще бъде безплатна по фиксиран курс от 1,95583 лв. за 1 евро, и ще се извършва без такси в Българската народна банка, както и в търговските банки и клоновете на „Български пощи“ с определени ограничения. Например, в банките сумите над 30 000 лв. ще изискват предварителна заявка 3 работни дни по-рано.

          Презареждане на касите с евробанкноти и монети

          Търговските обекти в България започват да презареждат касите си с евро, но някои малки магазини вече сигнализираха, че количествата им евро се изчерпват бързо.

          Пенсии в евро от 7 януари 2026 г.

          На 7 януари 2026 г. ще бъдат изплатени първите пенсии в евро, което е още една стъпка към интеграцията на България в еврозоната.

          Такси след юни 2026 г.

          След 30 юни 2026 г. може да бъдат въведени такси за обмен в брой и при внасяне на левове по сметка от търговските банки и „Български пощи“. Българската народна банка обаче ще продължи да предлага безплатен обмен без ограничения.

