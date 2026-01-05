НА ЖИВО
          Петър Волгин: Цънцарова се държеше като персонал на ПП-ДБ

          „Цънцарова се държеше като персонал на ПП-ДБ. Всеки път, когато такъв журналист загуби мястото си, то цялата коалиция се активира. Личи си и в ефир, че тези журналисти не са журналисти в истинския смисъл на думата, а са хора, които разпространяват идеите на ПП-ДБ.“

          Това каза евродепутатът от ПП „Възраждане“ Петър Волгин, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Волгин управляващите в оставка са се показали като много хитри хора, защото сега при шока, който хората щели да преживеят от въвеждането на еврото, не било добре да се управлява.

          „Това, че имаше протести срещу тях, им дойде дюшеш, както се казва на народен език. Господин Борисов, който е ловък политически играч, отигра много добре тази ситуация и се измъкна за пореден път сух от водата. Върху неговите рамене обаче ще тежи това решение за влизането на България в еврозоната в този момент, от което нямаше никакъв смисъл“, каза още гостът.

          Евродепутатът беше категоричен, че най-лошото нещо било, че вече бившите управляващи са ни вкарали в еврозоната без да питат хората.

          „Ако бяха попитали хората и мнозинството от избирателите бяха казали на един референдум, че искат в този момент да се присъединим, тогава никой не можеше да каже „копче“ срещу това“, посочи още гостът.

