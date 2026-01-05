Петър Волгин: Цънцарова се държеше като персонал на ПП-ДБ

Това каза евродепутатът от ПП „Възраждане“ Петър Волгин, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Волгин управляващите в оставка са се показали като много хитри хора, защото сега при шока, който хората щели да преживеят от въвеждането на еврото, не било добре да се управлява.
Евродепутатът беше категоричен, че най-лошото нещо било, че вече бившите управляващи са ни вкарали в еврозоната без да питат хората.
