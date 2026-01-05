Поддръжници на Мадуро излязоха на протести в Каракас след отстраняването му от власт

Един ден след като венецуелският лидер Николас Мадуро беше отстранен от власт при операция на САЩ, част от венецуелците се събраха в Каракас, за да заявят своята непоколебима лоялност към него, съобщи Си Ен Ен.

На фона на опустелите улици и затворените търговски обекти из града можеха да се видят членове на проправителствената Боливарска милиция на Венецуела, носещи огнестрелно оръжие и придвижващи се с мотоциклети.

„Обучени сме и сме готови да се сражаваме. Вече два дни не сме спали и ще останем по улиците“, заяви членът на милицията Келвин Малдонадо. „Нека (Тръмп) не се заблуждава – той заплашва с втора атака срещу Венецуела, но този път няма да ни хванат неподготвени“.

Милицията е създадена през 2005 г. от покойния президент Уго Чавес и официално институционализирана през 2010 г.. Тя е част от редовната военна структура на страната – Боливарските национални въоръжени сили (FANB), и според официалната ѝ доктрина има за цел да гарантира „всестранната отбрана на нацията“.

Поддръжници на Мадуро излязоха на протести в някои райони на Каракас, след като управляващата Обединена социалистическа партия на Венецуела (PSUV) призова за демонстрация в центъра на столицата с искане за освобождаването на венецуелския лидер и първата дама Силия Флорес.

PSUV, както и венецуелското правителство, определят задържането на Мадуро и Флорес като „отвличане“. Администрацията на президента Доналд Тръмп поддържа позицията, че те са били задържани, за да се изправят пред обвинения за наркотрафик в Съединените щати.

Поддръжникът на Мадуро Нарсисо Торреалба заяви, че според него американските лидери „искат да откраднат петрола на Венецуела“.