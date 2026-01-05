Поддръжници на Мадуро излязоха на протести в Каракас след отстраняването му от власт

Един ден след като венецуелският лидер Николас Мадуро беше отстранен от власт при операция на САЩ, част от венецуелците се събраха в Каракас, за да заявят своята непоколебима лоялност към него, съобщи Си Ен Ен.
На фона на опустелите улици и затворените търговски обекти из града можеха да се видят членове на проправителствената Боливарска милиция на Венецуела, носещи огнестрелно оръжие и придвижващи се с мотоциклети.
Милицията е създадена през 2005 г. от покойния президент Уго Чавес и официално институционализирана през 2010 г.. Тя е част от редовната военна структура на страната – Боливарските национални въоръжени сили (FANB), и според официалната ѝ доктрина има за цел да гарантира „всестранната отбрана на нацията“.
Поддръжници на Мадуро излязоха на протести в някои райони на Каракас, след като управляващата Обединена социалистическа партия на Венецуела (PSUV) призова за демонстрация в центъра на столицата с искане за освобождаването на венецуелския лидер и първата дама Силия Флорес.
PSUV, както и венецуелското правителство, определят задържането на Мадуро и Флорес като „отвличане“. Администрацията на президента Доналд Тръмп поддържа позицията, че те са били задържани, за да се изправят пред обвинения за наркотрафик в Съединените щати.
Поддръжникът на Мадуро Нарсисо Торреалба заяви, че според него американските лидери „искат да откраднат петрола на Венецуела“.
- Реклама -
