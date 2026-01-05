НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Поддръжници на Мадуро излязоха на протести в Каракас след отстраняването му от власт

          Снимка: AP Photo/Matias Delacroix
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Един ден след като венецуелският лидер Николас Мадуро беше отстранен от власт при операция на САЩ, част от венецуелците се събраха в Каракас, за да заявят своята непоколебима лоялност към него, съобщи Си Ен Ен.

          На фона на опустелите улици и затворените търговски обекти из града можеха да се видят членове на проправителствената Боливарска милиция на Венецуела, носещи огнестрелно оръжие и придвижващи се с мотоциклети.

          „Обучени сме и сме готови да се сражаваме. Вече два дни не сме спали и ще останем по улиците“, заяви членът на милицията Келвин Малдонадо. „Нека (Тръмп) не се заблуждава – той заплашва с втора атака срещу Венецуела, но този път няма да ни хванат неподготвени“.

          Милицията е създадена през 2005 г. от покойния президент Уго Чавес и официално институционализирана през 2010 г.. Тя е част от редовната военна структура на страната – Боливарските национални въоръжени сили (FANB), и според официалната ѝ доктрина има за цел да гарантира „всестранната отбрана на нацията“.

          Поддръжници на Мадуро излязоха на протести в някои райони на Каракас, след като управляващата Обединена социалистическа партия на Венецуела (PSUV) призова за демонстрация в центъра на столицата с искане за освобождаването на венецуелския лидер и първата дама Силия Флорес.

          PSUV, както и венецуелското правителство, определят задържането на Мадуро и Флорес като „отвличане“. Администрацията на президента Доналд Тръмп поддържа позицията, че те са били задържани, за да се изправят пред обвинения за наркотрафик в Съединените щати.

          Поддръжникът на Мадуро Нарсисо Торреалба заяви, че според него американските лидери „искат да откраднат петрола на Венецуела“.

          „Чакаме ги тук“, каза Торреалба. „Лозунгът е съпротива и бунт“.

