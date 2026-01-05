НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 05.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Поклон пред паметта на композитора Янко Миладинов

          0
          27
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Месец преди да навърши 83 години почина маестро Янко Миладинов – пианист, композитор и дългогодишен диригент на Биг бенда на БНР.

          - Реклама -

          Тъжната вест съобщи общественото радио, позовавайки се на близки на маестрото. 

          Маестро Миладинов е създал десетки песни по текстове на някои от най-обичаните български поети, изпълнени от звезди на родната популярна музика. Носител е на голямата награда на Българското национално радио „Сирак Скитник“.

          Месец преди да навърши 83 години почина маестро Янко Миладинов – пианист, композитор и дългогодишен диригент на Биг бенда на БНР.

          - Реклама -

          Тъжната вест съобщи общественото радио, позовавайки се на близки на маестрото. 

          Маестро Миладинов е създал десетки песни по текстове на някои от най-обичаните български поети, изпълнени от звезди на родната популярна музика. Носител е на голямата награда на Българското национално радио „Сирак Скитник“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Водосвет на бойните знамена и знамената-светини ще бъде отслужен на Богоявление

          Никола Павлов -
          Традиционният богоявленски водосвет на бойните знамена и знамената-светини на Българската армия ще се състои утре, 6 януари 2026 г., като част от тържествата за...
          Общество

          Първи работен ден в евро: Търговските банки и пощите обменят валута без такси

          Никола Павлов -
          Днес е първият работен ден след приемането на единната европейска валута в България. Търговските банки и клоновете на „Български пощи“ започват да предлагат услуги...
          България

          Боян Недев временно заема длъжността главен архитект на София

          Пола Жекова -
          Кметът на София прие оставката на архитект Богдана Панайотова, която от утре, 6 януари, вече няма да изпълнява длъжността главен архитект на София. "Приемам подадената...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions