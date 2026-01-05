Поклон пред паметта на композитора Янко Миладинов

Месец преди да навърши 83 години почина маестро Янко Миладинов – пианист, композитор и дългогодишен диригент на Биг бенда на БНР.

- Реклама -

Тъжната вест съобщи общественото радио, позовавайки се на близки на маестрото.

Маестро Миладинов е създал десетки песни по текстове на някои от най-обичаните български поети, изпълнени от звезди на родната популярна музика. Носител е на голямата награда на Българското национално радио „Сирак Скитник“.