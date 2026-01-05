НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 05.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Пожар в склад за фотоволтаици и батерии в Хасково

          0
          21
          Снимка: БТА
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Склад за фотоволтаици и батерии гори в индустриалната зона на Хасково, в района на бившите фабрики „Свила“ и „Мануела“.

          - Реклама -

          Пет противопожарни екипа се борят с пламъците, а заради пожара са евакуирани работниците в околните складове. По предварителни данни, няма пострадали хора.

          Гори склад, който има няколко свързани помещения. Върху бетонния покрив са били складирани отпадъчни материали. На това се дължи големият стълб гъст черен дим“, каза на мястото на инцидента началникът на противопожарната служба в Хасково старши комисар Митко Чакалов.

          Огнеборци огледаха покрива със специална механизирана стълба с вишка.

          Гъстият черен дим се вижда от целия град.

          Действията по окончателното потушаване на пожара продължават.

          Склад за фотоволтаици и батерии гори в индустриалната зона на Хасково, в района на бившите фабрики „Свила“ и „Мануела“.

          - Реклама -

          Пет противопожарни екипа се борят с пламъците, а заради пожара са евакуирани работниците в околните складове. По предварителни данни, няма пострадали хора.

          Гори склад, който има няколко свързани помещения. Върху бетонния покрив са били складирани отпадъчни материали. На това се дължи големият стълб гъст черен дим“, каза на мястото на инцидента началникът на противопожарната служба в Хасково старши комисар Митко Чакалов.

          Огнеборци огледаха покрива със специална механизирана стълба с вишка.

          Гъстият черен дим се вижда от целия град.

          Действията по окончателното потушаване на пожара продължават.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Синът на Мадуро изрази безусловна подкрепа за временния президент Делси Родригес

          Красимир Попов -
          Синът на сваления венецуелски лидер Николас Мадуро, който е депутат, изрази безусловната си подкрепа за временния президент Делси Родригес, която е заместник на баща...
          Общество

          Инж. Георги Мъндев: Христо Ботев е една икона

          Златина Петкова -
          " Христо Ботев е една икона." Това каза историкът инженер Георги Мъндев, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев. Мъндев разказа повече за...
          Политика

          Росен Желязков с участие в срещата на Коалицията на желаещите в Париж

          Пола Жекова -
          На 6 януари премиерът Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Елисейския дворец в Париж. Събитието се организира по покана...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions