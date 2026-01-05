Пожар в склад за фотоволтаици и батерии в Хасково

Склад за фотоволтаици и батерии гори в индустриалната зона на Хасково, в района на бившите фабрики „Свила“ и „Мануела“.
Пет противопожарни екипа се борят с пламъците, а заради пожара са евакуирани работниците в околните складове. По предварителни данни, няма пострадали хора.
Огнеборци огледаха покрива със специална механизирана стълба с вишка.
Гъстият черен дим се вижда от целия град.
Действията по окончателното потушаване на пожара продължават.
