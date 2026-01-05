Пожар в склад за фотоволтаици и батерии в Хасково

Склад за фотоволтаици и батерии гори в индустриалната зона на Хасково, в района на бившите фабрики „Свила“ и „Мануела“.

Пет противопожарни екипа се борят с пламъците, а заради пожара са евакуирани работниците в околните складове. По предварителни данни, няма пострадали хора.

„Гори склад, който има няколко свързани помещения. Върху бетонния покрив са били складирани отпадъчни материали. На това се дължи големият стълб гъст черен дим“, каза на мястото на инцидента началникът на противопожарната служба в Хасково старши комисар Митко Чакалов.

Огнеборци огледаха покрива със специална механизирана стълба с вишка.

Гъстият черен дим се вижда от целия град.

Действията по окончателното потушаване на пожара продължават.