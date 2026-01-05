Производствената активност в САЩ се свива за десети пореден месец

Производствената активност в САЩ се сви за десети пореден месец през декември, сочи проучване, публикувано днес, което показва продължаващо влошаване на настроенията поради митата и несигурността в търговската политика.
Индексът на производството на Института за управление на доставките (ISM) спадна до 47,9 от 48,2 през ноември, което е най-ниското ниво за 2025 г., въпреки скромното подобрение в заетостта и някои други категории.
Показателят за производството спадна спрямо нивото от ноември, а заетостта остана в съкращение, въпреки че отбеляза подобрение с 0,9 процентни пункта спрямо ноември, предаде АФП.
Респондентите също така описаха запасите на клиентите като „твърде ниски“, което обикновено е положителен знак за бъдещото производство, заяви председателят на проучването на ISM Сюзън Спенс.
Прессъобщение на ISM съдържаше и поредица от предимно песимистични коментари от участници в производствения сектор. Като цяло само две индустрии отчетоха растеж, докато 15 отбелязаха свиване.
Транспортна компания заяви пред ISM, че „нещата не се подобряват“, посочвайки ниското ниво на използване на наетите камиони.
- Реклама -
