Производствената активност в САЩ се свива за десети пореден месец

Производствената активност в САЩ се сви за десети пореден месец през декември, сочи проучване, публикувано днес, което показва продължаващо влошаване на настроенията поради митата и несигурността в търговската политика.

- Реклама -

Индексът на производството на Института за управление на доставките (ISM) спадна до 47,9 от 48,2 през ноември, което е най-ниското ниво за 2025 г., въпреки скромното подобрение в заетостта и някои други категории.

Показателят за производството спадна спрямо нивото от ноември, а заетостта остана в съкращение, въпреки че отбеляза подобрение с 0,9 процентни пункта спрямо ноември, предаде АФП.

Респондентите също така описаха запасите на клиентите като „твърде ниски“, което обикновено е положителен знак за бъдещото производство, заяви председателят на проучването на ISM Сюзън Спенс.

„Но за по-дългосрочно възстановяване са необходими няколко поредни месеца на ръст на тези показатели“, добави Спенс.

Прессъобщение на ISM съдържаше и поредица от предимно песимистични коментари от участници в производствения сектор. Като цяло само две индустрии отчетоха растеж, докато 15 отбелязаха свиване.

„Нещата са по-спокойни по отношение на митата, но цените на всички продукти остават по-високи“, посочила компания за компютърни и електронни продукти.

„Нашите разходи са се увеличили, затова сме повишили цените за нашите клиенти, за да компенсираме. Маржовете са се влошили, тъй като не е възможно пълното прехвърляне (на увеличението на разходите)“, добавила фирмата.

Транспортна компания заяви пред ISM, че „нещата не се подобряват“, посочвайки ниското ниво на използване на наетите камиони.