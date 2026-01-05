НА ЖИВО
          Икономика

          Производствената активност в САЩ се свива за десети пореден месец

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Производствената активност в САЩ се сви за десети пореден месец през декември, сочи проучване, публикувано днес, което показва продължаващо влошаване на настроенията поради митата и несигурността в търговската политика.

          Индексът на производството на Института за управление на доставките (ISM) спадна до 47,9 от 48,2 през ноември, което е най-ниското ниво за 2025 г., въпреки скромното подобрение в заетостта и някои други категории.

          Показателят за производството спадна спрямо нивото от ноември, а заетостта остана в съкращение, въпреки че отбеляза подобрение с 0,9 процентни пункта спрямо ноември, предаде АФП.

          Респондентите също така описаха запасите на клиентите като „твърде ниски“, което обикновено е положителен знак за бъдещото производство, заяви председателят на проучването на ISM Сюзън Спенс.

          „Но за по-дългосрочно възстановяване са необходими няколко поредни месеца на ръст на тези показатели“, добави Спенс.

          Прессъобщение на ISM съдържаше и поредица от предимно песимистични коментари от участници в производствения сектор. Като цяло само две индустрии отчетоха растеж, докато 15 отбелязаха свиване.

          „Нещата са по-спокойни по отношение на митата, но цените на всички продукти остават по-високи“, посочила компания за компютърни и електронни продукти.

          „Нашите разходи са се увеличили, затова сме повишили цените за нашите клиенти, за да компенсираме. Маржовете са се влошили, тъй като не е възможно пълното прехвърляне (на увеличението на разходите)“, добавила фирмата.

          Транспортна компания заяви пред ISM, че „нещата не се подобряват“, посочвайки ниското ниво на използване на наетите камиони.

          „Общото настроение в сектора е, че първата половина на 2026 г. ще бъде поредният спад, и сега се надяваме нещата да се подобрят през втората половина, въпреки че камионите в Северна Америка продължават да остаряват“, добавила транспортната компания.

