НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 05.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Протест във Варна с искане за справедливост за жертвите на катастрофи

          0
          24
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Тази вечер във Варна близки на загинали при катастрофи се събраха на протест с искане за справедливост, предаде кореспондентът на БГНЕС от черноморския град.

          - Реклама -

          Демонстрацията започна пред Окръжен съд – Варна. Събитието беше организирано от Петър Станев – внук на 79-годишната жена, загинала при тежкия инцидент на ул. „Дрин“, при който живота си загубиха две жени.

          В протеста участваха и близки на загинали при пътнотранспортни произшествия, сред които Албена Димитрова – майка на Александър Маринов, загинал при катастрофа с автомобил, извършващ забранен обратен завой, Ивайло Георгиев, син на фотографа Динко Георгиев, както и семейства на други жертви на ПТП.

          Протестът премина в шествие към Катедрален храм „Успение Богородично“, а след това до мястото на инцидента в района на Колхозен пазар.

          Участниците носеха плакати с надписи „Не сме дивеч“, „Убиха най-близките ни. Защо спите?“ и други.

          Тази вечер във Варна близки на загинали при катастрофи се събраха на протест с искане за справедливост, предаде кореспондентът на БГНЕС от черноморския град.

          - Реклама -

          Демонстрацията започна пред Окръжен съд – Варна. Събитието беше организирано от Петър Станев – внук на 79-годишната жена, загинала при тежкия инцидент на ул. „Дрин“, при който живота си загубиха две жени.

          В протеста участваха и близки на загинали при пътнотранспортни произшествия, сред които Албена Димитрова – майка на Александър Маринов, загинал при катастрофа с автомобил, извършващ забранен обратен завой, Ивайло Георгиев, син на фотографа Динко Георгиев, както и семейства на други жертви на ПТП.

          Протестът премина в шествие към Катедрален храм „Успение Богородично“, а след това до мястото на инцидента в района на Колхозен пазар.

          Участниците носеха плакати с надписи „Не сме дивеч“, „Убиха най-близките ни. Защо спите?“ и други.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Турция призовава Европа да поеме по-голяма отговорност за сигурността си

          Красимир Попов -
          Членката на НАТО Турция призова Европа да „поеме по-голяма отговорност“ за собствената си сигурност, вместо да разчита на САЩ за защита. „Войната в Украйна и...
          Политика

          Новият председател на парламента на Венецуела обеща да търси възможности за „връщането“ на Мадуро

          Красимир Попов -
          Новоизбраният председател на парламента на Венецуела, Хорхе Родригес, обеща да проучи всички възможности за „връщането“ на сваления президент Николас Мадуро, който беше отвлечен по...
          Икономика

          Първата партида американски втечнен природен газ за България пристигна в Александруполис

          Красимир Попов -
          Първата за 2026 г. партида втечнен природен газ от САЩ, предназначена за България, пристигна на терминала в Александруполис, предаде БГНЕС. Доставката е осъществена от компанията...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions