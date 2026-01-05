Протест във Варна с искане за справедливост за жертвите на катастрофи

Тази вечер във Варна близки на загинали при катастрофи се събраха на протест с искане за справедливост, предаде кореспондентът на БГНЕС от черноморския град.

Демонстрацията започна пред Окръжен съд – Варна. Събитието беше организирано от Петър Станев – внук на 79-годишната жена, загинала при тежкия инцидент на ул. „Дрин“, при който живота си загубиха две жени.

В протеста участваха и близки на загинали при пътнотранспортни произшествия, сред които Албена Димитрова – майка на Александър Маринов, загинал при катастрофа с автомобил, извършващ забранен обратен завой, Ивайло Георгиев, син на фотографа Динко Георгиев, както и семейства на други жертви на ПТП.

Протестът премина в шествие към Катедрален храм „Успение Богородично“, а след това до мястото на инцидента в района на Колхозен пазар.

Участниците носеха плакати с надписи „Не сме дивеч“, „Убиха най-близките ни. Защо спите?“ и други.