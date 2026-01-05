НА ЖИВО
          НачалоВойна

          Ръководителят на СБУ склони да подаде оставка след заплахи от Зеленски да го уволни

          Ръководителят на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Василий Малюк се е съгласил да подаде оставка след няколко дни дискусии с президента Володимир Зеленски, който заплаши да го уволни, съобщава „Украинская правда“.

          Изданието уточнява, че по време на среща с президента в събота Малюк първоначално е отказал да подаде оставка и да се премести на друга позиция, по-специално в Службата за външно разузнаване или в Съвета за национална сигурност и отбрана. Той обясни позицията си, като каза, че е в последните етапи на няколко важни специални операции, подобни на тези на „Паяжина“, и „изоставянето им сега би било престъпление“.

          Отказът на ръководителя на СБУ незабавно да подаде оставка е предизвикал негативна реакция от Зеленски. УП пише, че съветниците по комуникациите са убедили президента, че публичната кампания в подкрепа на Малюк от военни и общественици „е била организирана от самата СБУ“. Отбелязва се, че след това Зеленски „в състояние на нервно напрежение е заплашил да уволни Малюк“, ако не подаде оставка. В началото на пълномащабното нахлуване на Русия президентът е получил такива правомощия от парламента върху длъжностните лица, които назначава.

          Същевременно, според УП, в парламента са изразени опасения относно обществения отзвук, който би възникнал от използването на подобна процедура. Много хора възприемат Малюк като един от архитектите на ключови специални операции срещу Русия, по-специално използването на военноморски дронове и атаките срещу Кримския мост.

          В екипа на президента Малюк е свързан с оказването на натиск върху Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САП), от които Администрацията на президента се опитва да се дистанцира. Той е обвинен и в оказване на натиск от СБУ върху бизнеса в тила.

          Обкръжението на Малюк смята, че тази ситуация е отмъщение от страна на Андрей Йермак заради позицията му по разследването на „записите на Миндич“ и претърсванията на бившия ръководител на Администрацията на президента.

          В събота Зеленски заяви, без да назовава имена, че ще вземе всички кадрови решения, които сметне за необходими. Според УП администрацията на президента едновременно с това е обмисляла правни основания за официалното отстраняване на Малюк.

          В неделя, според източници на журналисти, натискът върху ръководителя на СБУ се е засилил. В крайна сметка Малюк е решил да не влиза в конфликт с президента и се е съгласил да подаде оставка, позовавайки се на интересите на страната. Все още не е известно кога точно ще се състои уволнението, което изисква гласуване в парламента.

          Според УП, генерал-майор Евгений Хмара, ръководител на подразделение „Алфа“, може да стане изпълняващ длъжността ръководител на СБУ. Междувременно президентът продължава да се интересува от кандидатурата на генерал-майор Александър Поклад, подкрепен от Андрей Йермак. Междувременно новият ръководител на президентската администрация Кирило Буданов е малко вероятно да приеме кандидатурата на Поклад, тъй като е в почти кръвна вражда с него.

          - Реклама -

