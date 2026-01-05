НА ЖИВО
          Ритуалът за Богоявление в ж.к. „Дружба 1“ ще се състои на 6 януари 2026 г.

          Снимка: БГНЕС
          По традиция, на 6 януари 2026 г., кръстът на Богоявление ще бъде хвърлен в ледените води на езерото в ж.к. “Дружба 1“. Ритуалът ще се състои на понтона при амфитеатъра в парк “Дружба”, с начален час 13:00 ч..

          Преди Великия богоявленски водосвет ще се проведе литийно шествие, което ще тръгне от храм „Св. Преп. Наум Охридски“.

          Желаещите да участват в ритуала ще могат да се запишат на 6 януари 2026 г. от 8:00 до 10:00 ч. пред входа на районната администрация. Участието е допустимо за лица, навършили 18 години, срещу представяне на документ за самоличност.

          От 10:30 ч. в сградата на Дом на културата „Искър“ ще започнат задължителните медицински прегледи, през които всеки записан участник следва да премине.

          С оглед мерките за безопасност, броят на допуснатите участници ще бъде ограничен до 40 души, по реда на тяхното записване.

          Достъпът до зоната за сигурност в района на понтона ще бъде ограничен. В нея ще се допускат единствено служители, официални лица с покана и представители на медиите, след представяне на журналистическа карта.

          Всички граждани, желаещи да присъстват на събитието, могат да го направят извън зоната с ограничен достъп.

