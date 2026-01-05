НА ЖИВО
          Росен Желязков с участие в срещата на Коалицията на желаещите в Париж

          На 6 януари премиерът Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Елисейския дворец в Париж. Събитието се организира по покана на френския президент Еманюел Макрон, в сътрудничество с британския премиер Киър Стармър. В срещата ще вземат участие представители от 35 държави, европейските институции и НАТО, както и президентът на Украйна Володимир Зеленски.

          Основната цел на срещата е да се направи равносметка на дискусиите за справедлив и траен мир в Украйна, да се финализира приносът на Коалицията към рамката за гаранции за сигурност и да се определят следващите стъпки за подкрепата на Украйна.

