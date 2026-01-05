НА ЖИВО
          РСМ: Очакваме европейско поведение от нашия съсед, включително признаване на македонския език

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Министерството на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония остро реагира на критиките от България към проекта на Плана за действие за малцинствата. Според македонското ведомство, изказаните възражения са „абстрактни и необосновани коментари“, които не допринасят за изграждането на доверие между двете страни.

          „Вместо необосновани коментари, очакваме европейско поведение от нашия съсед, включително пълното уважение и признаване на македонския език“, подчертава Министерството на външните работи на Република Северна Македония.

          Проектът на Плана за действие е разработен на македонски и английски език от местни и международни експерти, като са използвани тясно сътрудничество със Съвета на Европа и Европейската комисия. В документа са включени ясно дефинирани мерки, срокове и компетентни институции, като той е напълно съобразен с европейските стандарти. Подчертава се, че процесът по подготовката му започва през 2023 г., като през последните шест месеца на 2025 г. е бил усилен с активното участие на експерти по международно право, права на човека и малцинства.

          Желязков: Нямаме нерешени въпроси с РСМ, не водим спорове

          Македонската страна изтъква, че Република Северна Македония остава последователна в европейските правила и подхода към разширяването, основан на заслугите. Тя твърди, че продължава да бъде призната като положителен пример в прилагането на правата на общностите и ще продължи да го прави.

          Реакцията на Министерството на външните работи на Северна Македония е в отговор на вчерашното изявление на македонския премиер Християн Мицкоски, който заяви, че официална София е обезпокоена от включването на македонския език в проекта за Плана за действие. България изразява загриженост относно „последните тези на властите в Скопие, които рязко се отклоняват от същността на Европейския консенсус от 2022 г.“ и настоява проектът да бъде предшестван от вписването на българите в Конституцията.

          „Ще приемем всички забележки, но не мога да се откажа от родния си македонски език“, заяви Мицкоски, като допълни, че правителството е готово да представи своите аргументи пред всяка международна организация по всяко време.

