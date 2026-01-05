НА ЖИВО
          Румъния трябва да се фокусира върху присъединяването към еврозоната като национален проект

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Присъединяването на Румъния към еврозоната трябва да се превърне в следващия национален проект на страната, заяви в интервю за „Аджерпрес“ професор Василе Пушкаш, бивш главен преговарящ на Румъния с Европейския съюз.

          От 1 януари 2026 г. България е 21-вата държава членка на еврозоната. Лично поздравявам нашия южен съсед и признавам, че конкуренцията, която продължава вече над три десетилетия, днес показва благоприятно за България класиране“, подчерта румънският държавник.

          Той припомни за конкуренцията между двете страни по пътя им за членство в ЕС.

          „Преживях тази конкуренция в началото на 2000-те години, когато преговарях за присъединяването на Румъния към ЕС. Въпреки че България имаше по-благоприятни условия, успяхме да осигурим одобрението на Европейския съвет за подписване на Договора за присъединяване на Румъния по същото време, на 17 декември 2004 г. След присъединяването на Румъния към ЕС, което се състоя едновременно с това на България на 1 януари 2007 г., темпото и интензивността на процеса на европейска интеграция зависеха предимно от това как правителствата на двете страни прилагаха европейското законодателство и политики“, заяви проф. Василе Пушкаш.

          Той смята, че еврозоната би била най-ценният национален проект за Букурещ.

          Сега България е член на еврозоната и е получила бонус за развитие и опора в Еврогрупата, докато Румъния дори не разполага с надежден хоризонт, към който да се стреми в своите вътрешни политики за развитие. Не казвам това, за да драматизирам, а като насърчение към институциите на румънската държава, бизнес средите и особено към румънските лидери да обмислят дали присъединяването към еврозоната не би било най-ценният национален проект за следващите години, каза проф. Пушкаш.

          Той цитира проучванията на общественото мнение, които показват, че румънците както в страната, така и в чужбина биха искали Румъния да бъде в еврозоната.

          „Но освен това желание, изпълнението на критериите за присъединяване към еврозоната би означавало стабилност и финансово-бюджетна дисциплина, което би поставило румънското общество на пътя на напреднало устойчиво икономическо и социално развитие. Бих завършил с риторичен въпрос: Кой не би искал такъв национален проект?!“, подчерта проф. Василе Пушкаш.

