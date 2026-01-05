Руската армия нанесе удари по ВПК и център за подготовка на оператори на дронове в Украйна

През последните 24 часа руската армия е нанесла удари по обекти от военно-промишления комплекс (ВПК), инфраструктура на военно летище, съоръжения за производство и сглобяване на безпилотни летателни апарати с голям обсег на действие и център за обучение на оператори на дронове в Украйна, съобщи руското Министерство на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

- Реклама -

„Оперативно-тактическа авиация, ударни безпилотни летателни апарати, ракетни войски и артилерия на руските въоръжени сили са нанесли удари по обекти на украинския военно-промишлен комплекс (ВПК), инфраструктура на военно летище, съоръжения за производство и сглобяване на безпилотни летателни апарати с голям обсег на действие, център за обучение на оператори на дронове, както и по места за временно разполагане на украински въоръжени сили и чуждестранни наемници в 148 района“, се казва в изявлението.