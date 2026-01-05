НА ЖИВО
          Руската армия нанесе удари по ВПК и център за подготовка на оператори на дронове в Украйна

          През последните 24 часа руската армия е нанесла удари по обекти от военно-промишления комплекс (ВПК), инфраструктура на военно летище, съоръжения за производство и сглобяване на безпилотни летателни апарати с голям обсег на действие и център за обучение на оператори на дронове в Украйна, съобщи руското Министерство на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

          „Оперативно-тактическа авиация, ударни безпилотни летателни апарати, ракетни войски и артилерия на руските въоръжени сили са нанесли удари по обекти на украинския военно-промишлен комплекс (ВПК), инфраструктура на военно летище, съоръжения за производство и сглобяване на безпилотни летателни апарати с голям обсег на действие, център за обучение на оператори на дронове, както и по места за временно разполагане на украински въоръжени сили и чуждестранни наемници в 148 района“, се казва в изявлението.

          - Реклама -

          Война

          Украински боец: Логистиката на ВСУ на Лиманско направление „умира“

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на практика не могат да получават доставки и попълнения, както и да провеждат ротация в северната част на Донецка...
          Война

          Ръководителят на СБУ склони да подаде оставка след заплахи от Зеленски да го уволни

          Иван Христов -
          Ръководителят на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Василий Малюк се е съгласил да подаде оставка след няколко дни дискусии с президента Володимир Зеленски,...
          Война

          Тръмп: Не вярвам Украйна да е атакувала резиденцията на Путин, в момента печелим от войната

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп ясно потвърди, че не вярва, че Украйна е атакувала резиденцията на руския държавен глава Владимир Путин във Валдай. Той...

