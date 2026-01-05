Подразделения от групировка войски „Север“ на руската армия са поели контрол над село Грабовское в Сумска област на Украйна след активни операции, съобщи Министерството на отбраната на Русия в изявление, цитирано от ТАСС.

Грабовское е село в Краснополски район на Сумска област с население от приблизително 700 души. Намира се на границата с Красноярски район на руската Белгородска област на десния бряг на река Санок, на 3 километра южно от село Високое, чието превземане от Русия бе обявено на 20 декември. Магистрала P45, свързваща градовете Суми и Харков, се простира на 12 километра западно от Грабовское. Физическото ѝ прекъсване би създало сериозни логистични проблеми за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в граничната зона.