НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 05.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руската армия превзе село Грабовское в Сумска област

          0
          14
          Грабовское
          Грабовское
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Подразделения от групировка войски „Север“ на руската армия са поели контрол над село Грабовское в Сумска област на Украйна след активни операции, съобщи Министерството на отбраната на Русия в изявление, цитирано от ТАСС.

          - Реклама -

          Грабовское е село в Краснополски район на Сумска област с население от приблизително 700 души. Намира се на границата с Красноярски район на руската Белгородска област на десния бряг на река Санок, на 3 километра южно от село Високое, чието превземане от Русия бе обявено на 20 декември. Магистрала P45, свързваща градовете Суми и Харков, се простира на 12 километра западно от Грабовское. Физическото ѝ прекъсване би създало сериозни логистични проблеми за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в граничната зона.

          Подразделения от групировка войски „Север“ на руската армия са поели контрол над село Грабовское в Сумска област на Украйна след активни операции, съобщи Министерството на отбраната на Русия в изявление, цитирано от ТАСС.

          - Реклама -

          Грабовское е село в Краснополски район на Сумска област с население от приблизително 700 души. Намира се на границата с Красноярски район на руската Белгородска област на десния бряг на река Санок, на 3 километра южно от село Високое, чието превземане от Русия бе обявено на 20 декември. Магистрала P45, свързваща градовете Суми и Харков, се простира на 12 километра западно от Грабовское. Физическото ѝ прекъсване би създало сериозни логистични проблеми за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в граничната зона.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски посочи приемника на Малюк като ръководител на СБУ

          Иван Христов -
          Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че днес се е срещнал с Евгений Хмара, началник на Центъра за специални операции „А“ на Службата за сигурност...
          Общество

          Гръцките фермери засилват протестните действия

          Пола Жекова -
          Гръцките земеделски производители, които вече блокират магистралата между Атина и Солун в близост до Лариса, се подготвят за разширяване на протестните си действия. Причината...
          Война

          Василий Малюк подаде оставка като ръководител на СБУ

          Иван Христов -
          Василий Малюк подаде оставка като ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Това съобщи самият той чрез съобщение на официалния Telegram канал на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions