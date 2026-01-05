НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 05.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИкономика

          Северна Корея изстреля хиперзвукови ракети

          0
          2
          Хиперзвукова ракета на Северна Корея
          Хиперзвукова ракета на Северна Корея
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Севернокорейският лидер Ким Чен Ун наблюдава изпитание на хиперзвукови ракети след ареста на Николас Мадуро във Венецуела. Пхенян публично осъди действията на САЩ като нарушение на международното право, пише Bloomberg.

          - Реклама -

          Според Корейската централна информационна агенция (КЦНА), изстрелването на ракетата се е състояло в неделя, за да се тества надеждността и бойните способности на хиперзвуковата оръжейна система. Ракетите са изстреляни североизточно от Пхенян и са достигнали цели на около 1000 километра разстояние.

          Въпреки че Ким Чен Ун не е коментирал директно действията на САЩ в Каракас, той отбеляза, че последните геополитически събития и сложната международна ситуация потвърждават необходимостта от по-нататъшно развитие на ядрените възможности на Северна Корея.

          Професор Лим Ъл-чул от Института за далекоизточни изследвания към университета Кюнгнам смята, че арестът на Николас Мадуро „ще затвърди убеждението на Ким, че отказът от ядрени оръжия е равносилен на самоубийство“. Според него това би могло да усложни международните усилия за разрешаване на ситуацията на Корейския полуостров, да увеличи нивото на непредсказуемост на действията на Пхенян и да ускори развитието на неговите ядрени и ракетни възможности.

          Севернокорейският лидер Ким Чен Ун наблюдава изпитание на хиперзвукови ракети след ареста на Николас Мадуро във Венецуела. Пхенян публично осъди действията на САЩ като нарушение на международното право, пише Bloomberg.

          - Реклама -

          Според Корейската централна информационна агенция (КЦНА), изстрелването на ракетата се е състояло в неделя, за да се тества надеждността и бойните способности на хиперзвуковата оръжейна система. Ракетите са изстреляни североизточно от Пхенян и са достигнали цели на около 1000 километра разстояние.

          Въпреки че Ким Чен Ун не е коментирал директно действията на САЩ в Каракас, той отбеляза, че последните геополитически събития и сложната международна ситуация потвърждават необходимостта от по-нататъшно развитие на ядрените възможности на Северна Корея.

          Професор Лим Ъл-чул от Института за далекоизточни изследвания към университета Кюнгнам смята, че арестът на Николас Мадуро „ще затвърди убеждението на Ким, че отказът от ядрени оръжия е равносилен на самоубийство“. Според него това би могло да усложни международните усилия за разрешаване на ситуацията на Корейския полуостров, да увеличи нивото на непредсказуемост на действията на Пхенян и да ускори развитието на неговите ядрени и ракетни възможности.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          И.д. президент на Венецуела посочи като приоритет подобрение на отношенията със САЩ

          Иван Христов -
          Каракас се стреми да установи отношения с Вашингтон, основани на принципите на ненамеса, заяви изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес. „Считаме за приоритет изграждането...
          Свят

          Тръмп: Сега САЩ управляват Венецуела

          Иван Христов -
          След залавянето на президента Николас Мадуро, американският държавен глава Доналд Тръмп обяви, че в момента САЩ управляват Венецуела. „Не ме питайте кой е главният тук,...
          Свят

          Кая Калас призова за мир и демокрация във Венецуела

          Иван Христов -
          Европейският съюз подкрепя мирния преход към демокрация във Венецуела, като същевременно зачита суверенитета на страната. Съответно изявление беше издадено от ръководителя на европейската дипломация...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions