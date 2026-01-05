Северна Корея изстреля хиперзвукови ракети

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун наблюдава изпитание на хиперзвукови ракети след ареста на Николас Мадуро във Венецуела. Пхенян публично осъди действията на САЩ като нарушение на международното право, пише Bloomberg.
Според Корейската централна информационна агенция (КЦНА), изстрелването на ракетата се е състояло в неделя, за да се тества надеждността и бойните способности на хиперзвуковата оръжейна система. Ракетите са изстреляни североизточно от Пхенян и са достигнали цели на около 1000 километра разстояние.
Въпреки че Ким Чен Ун не е коментирал директно действията на САЩ в Каракас, той отбеляза, че последните геополитически събития и сложната международна ситуация потвърждават необходимостта от по-нататъшно развитие на ядрените възможности на Северна Корея.
Професор Лим Ъл-чул от Института за далекоизточни изследвания към университета Кюнгнам смята, че арестът на Николас Мадуро „ще затвърди убеждението на Ким, че отказът от ядрени оръжия е равносилен на самоубийство“. Според него това би могло да усложни международните усилия за разрешаване на ситуацията на Корейския полуостров, да увеличи нивото на непредсказуемост на действията на Пхенян и да ускори развитието на неговите ядрени и ракетни възможности.
