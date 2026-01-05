НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 05.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Синът на Мадуро призова венецуелците да излязат на улиците след ареста на баща му

          0
          4
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Синът на Николас Мадуро, Николас Мадуро Герра, призова венецуелците да излязат на улиците след свалянето на баща му от американските сили и прехвърлянето му в затвор в Ню Йорк, предаде АФП.

          „Ще ни видите по улиците, ще ни видите до народа, ще ни видите да развяваме знамето на достойнството“, каза 35-годишният Николас Мадуро Герра в предизвикателно съобщение, споделено в социалните мрежи.

          „Искаха да изглеждаме слаби, но няма да покажем слабост“, добави Мадуро Герра, който е един от шестимата, заедно с баща си и мащехата си Силия Флорес, обвинени от американските власти в „наркотероризъм“.

          - Реклама -

          Безпроблемното изпълнение на операцията за залавяне на лидера на Венецуела от укритието му в столицата Каракас и пренасянето му извън страната породи спекулации, че левият лидер бе предаден от някого в най-близкото му обкръжение.

          Отговаряйки на тези слухове, синът му заяви: „Историята ще покаже кои са били предателите, историята ще разкрие всичко. Ще видим.“

          Мадуро Герра е единственият биологичен син на сваления президент, който по-късно осинови трите деца на втората си съпруга Флорес.

          Той изрази увереност, че „чавизмът“ – антиимпериалистическото социалистическо движение, основано от харизматичния покоен лидер на Венецуела Уго Чавес – ще оцелее.

          Някои поддръжници на Мадуро бяха забелязани на 4 януари по улиците на Каракас, развяващи знамена и държащи плакати с изображение на сваления лидер.

          Мадуро е насрочен да се яви пред федерален съдия в Ню Йорк на 5 януари в 12:00 ч. (местно време), за да бъде официално уведомен за повдигнатите срещу него обвинения.

          Неговата заместничка Делси Родригес е назначена за временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела.

          Синът на Николас Мадуро, Николас Мадуро Герра, призова венецуелците да излязат на улиците след свалянето на баща му от американските сили и прехвърлянето му в затвор в Ню Йорк, предаде АФП.

          „Ще ни видите по улиците, ще ни видите до народа, ще ни видите да развяваме знамето на достойнството“, каза 35-годишният Николас Мадуро Герра в предизвикателно съобщение, споделено в социалните мрежи.

          „Искаха да изглеждаме слаби, но няма да покажем слабост“, добави Мадуро Герра, който е един от шестимата, заедно с баща си и мащехата си Силия Флорес, обвинени от американските власти в „наркотероризъм“.

          - Реклама -

          Безпроблемното изпълнение на операцията за залавяне на лидера на Венецуела от укритието му в столицата Каракас и пренасянето му извън страната породи спекулации, че левият лидер бе предаден от някого в най-близкото му обкръжение.

          Отговаряйки на тези слухове, синът му заяви: „Историята ще покаже кои са били предателите, историята ще разкрие всичко. Ще видим.“

          Мадуро Герра е единственият биологичен син на сваления президент, който по-късно осинови трите деца на втората си съпруга Флорес.

          Той изрази увереност, че „чавизмът“ – антиимпериалистическото социалистическо движение, основано от харизматичния покоен лидер на Венецуела Уго Чавес – ще оцелее.

          Някои поддръжници на Мадуро бяха забелязани на 4 януари по улиците на Каракас, развяващи знамена и държащи плакати с изображение на сваления лидер.

          Мадуро е насрочен да се яви пред федерален съдия в Ню Йорк на 5 януари в 12:00 ч. (местно време), за да бъде официално уведомен за повдигнатите срещу него обвинения.

          Неговата заместничка Делси Родригес е назначена за временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Албин Курти: Отношенията със САЩ и диалогът със Сърбия ще бъдат ключови в следващия мандат

          Красимир Попов -
          Косовският служебен премиер Албин Курти говори за отношенията със Съединените щати и диалога със Сърбия през следващия мандат, като подчерта, че САЩ временно прекъснаха...
          Политика

          Правният екип на Мадуро вероятно ще твърди, че арестът му е в нарушение на международното право

          Красимир Попов -
          Венецуелският президент Николас Мадуро се очаква да се яви за първи път пред съда на 5 януари, като неговият правен екип вероятно ще твърди,...
          Политика

          Протести по целия свят осъждат американската военна намеса във Венецуела

          Красимир Попов -
          Демонстранти се събраха в градове по целия свят, за да осъдят американската военна намеса във Венецуела, която свали Николас Мадуро от власт, съобщи Си...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions