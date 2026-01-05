Синът на Мадуро призова венецуелците да излязат на улиците след ареста на баща му

Синът на Николас Мадуро, Николас Мадуро Герра, призова венецуелците да излязат на улиците след свалянето на баща му от американските сили и прехвърлянето му в затвор в Ню Йорк, предаде АФП.

„Ще ни видите по улиците, ще ни видите до народа, ще ни видите да развяваме знамето на достойнството“, каза 35-годишният Николас Мадуро Герра в предизвикателно съобщение, споделено в социалните мрежи.

„Искаха да изглеждаме слаби, но няма да покажем слабост“, добави Мадуро Герра, който е един от шестимата, заедно с баща си и мащехата си Силия Флорес, обвинени от американските власти в „наркотероризъм“. - Реклама -

Безпроблемното изпълнение на операцията за залавяне на лидера на Венецуела от укритието му в столицата Каракас и пренасянето му извън страната породи спекулации, че левият лидер бе предаден от някого в най-близкото му обкръжение.

Отговаряйки на тези слухове, синът му заяви: „Историята ще покаже кои са били предателите, историята ще разкрие всичко. Ще видим.“

Мадуро Герра е единственият биологичен син на сваления президент, който по-късно осинови трите деца на втората си съпруга Флорес.

Той изрази увереност, че „чавизмът“ – антиимпериалистическото социалистическо движение, основано от харизматичния покоен лидер на Венецуела Уго Чавес – ще оцелее.

Някои поддръжници на Мадуро бяха забелязани на 4 януари по улиците на Каракас, развяващи знамена и държащи плакати с изображение на сваления лидер.

Мадуро е насрочен да се яви пред федерален съдия в Ню Йорк на 5 януари в 12:00 ч. (местно време), за да бъде официално уведомен за повдигнатите срещу него обвинения.

Неговата заместничка Делси Родригес е назначена за временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела.