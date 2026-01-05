След силния вятър: Летище „Васил Левски“ вече работи нормално

Летище „Васил Левски“ в София вече функционира нормално, като полетите се изпълняват по разписание. Това съобщиха от пресцентъра на летището.

През вчерашния ден седем кацащи полета са били пренасочени към други летища поради силния вятър, а три излитащи полета са били отменени. Първият пренасочен полет е на авиокомпания „Флай Дубай“ (от Дубай), който е кацнал в Белград.

Самолетите, които не са могли да кацнат в София, са били насочени към Белград, Будапеща, Варна и Пловдив. Отменените излитащи полети са били към Лондон (Станстед), Цюрих и Франкфурт.