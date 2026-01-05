НА ЖИВО
          Общество

          След силния вятър: Летище „Васил Левски" вече работи нормално

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Летище „Васил Левски“ в София вече функционира нормално, като полетите се изпълняват по разписание. Това съобщиха от пресцентъра на летището.

          През вчерашния ден седем кацащи полета са били пренасочени към други летища поради силния вятър, а три излитащи полета са били отменени. Първият пренасочен полет е на авиокомпания „Флай Дубай“ (от Дубай), който е кацнал в Белград.

          BG-ALERT предупреди за ураганен вятър в Боровец BG-ALERT предупреди за ураганен вятър в Боровец

          Самолетите, които не са могли да кацнат в София, са били насочени към Белград, Будапеща, Варна и Пловдив. Отменените излитащи полети са били към Лондон (Станстед), Цюрих и Франкфурт.

          Кметът на Самоков: До края на деня всички паднали дървета в Боровец ще бъдат разчистени

          Никола Павлов -
          До края на деня всички паднали дървета в курортен комплекс Боровец, причинени от силния вятър вчера, ще бъдат разчистени, съобщи кметът на община Самоков...
          Правосъдие

          Току-що: Конвоят с Мадуро потегли от ареста към съда в Ню Йорк (ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО)

          Никола Павлов -
          Конвой, който транспортира сваления венецуелски лидер Николас Мадуро, беше забелязан да напуска Метрополитанския арест в Бруклин, Ню Йорк, където той е задържан през последните...
          Общество

          Транспортният министър в оставка: Обмених 222 лева за 3 минути

          Никола Павлов -
          Транспортният министър в оставка Гроздан Караджов сподели във Фейсбук, че е обменил 222.47 лева в евро за три минути в пощенската станция в с....

