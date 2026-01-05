НА ЖИВО
          Следващото ново попълнение на ЦСКА се сбогува с досегашния си отбор

          "Днес приключвам цикъла си в Клуб де Регеташ. Kлуб, който отвори вратите ми и ми даде възможности. Винаги съм се стремил да работя, с много отдаденост и пот, за да почета цветовете на клуба" - категоричен бе бразилецът

          Снимка: gol.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Очакваното четвърто ново попълнение на ЦСКА – Лео Перейра, се сбогува с доскорошния си клуб. Крилото излезе с текст в социалните мрежи, в който благодари на всички, обвързани по някакъв начин с Клуб де Регеташ.

          „Днес приключвам цикъла си в Клуб де Регеташ. Kлуб, който отвори вратите ми и ми даде възможности. Винаги съм се стремил да работя, с много отдаденост и пот, за да почета цветовете на клуба. 

          Бях много щастлив за всяко постижение и бих искал само да благодаря на всички служители, мениджъри и играчи, които бяха част от пътуването ми в в Клуб де Регеташ. Благодаря и на феновете, които винаги са ни подкрепяли.

          Много благодаря за всичко“, написа Перейра в понеделник. 

          Очакваше се още днес крилото да проведе първа тренировка в ЦСКА, но като за начало заниманията се отложиха за вторник заради кончината на Димитър Пенев. Тепърва ще стане ясно кога Перейра ще се присъедини към „армейците“, след като още не е представен като ново попълнение.

