Следващото ново попълнение на ЦСКА се сбогува с досегашния си отбор

Очакваното четвърто ново попълнение на ЦСКА – Лео Перейра, се сбогува с доскорошния си клуб. Крилото излезе с текст в социалните мрежи, в който благодари на всички, обвързани по някакъв начин с Клуб де Регеташ.

„Днес приключвам цикъла си в Клуб де Регеташ. Kлуб, който отвори вратите ми и ми даде възможности. Винаги съм се стремил да работя, с много отдаденост и пот, за да почета цветовете на клуба.

Бях много щастлив за всяко постижение и бих искал само да благодаря на всички служители, мениджъри и играчи, които бяха част от пътуването ми в в Клуб де Регеташ. Благодаря и на феновете, които винаги са ни подкрепяли.

Много благодаря за всичко“, написа Перейра в понеделник.

Очакваше се още днес крилото да проведе първа тренировка в ЦСКА, но като за начало заниманията се отложиха за вторник заради кончината на Димитър Пенев. Тепърва ще стане ясно кога Перейра ще се присъедини към „армейците“, след като още не е представен като ново попълнение.