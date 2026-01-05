Софийската филхармония започва 2026 година с концерт в Париж

Софийската филхармония започва 2026 г. с гастрол в Париж само 2 дни, след като маестро Найден Тодоров и част от оркестъра се завърнаха от турне в Китай.

На 7 януари националният оркестър ще партнира на българското сопрано от световния оперен елит Соня Йончева. Концертът ще се проведе в престижната зала на Театър Шанз-Елизе, където Филхармонията дебютира през 2025 г. като партньор на Анна Нетребко и Юсиф Айвазов. Програмата включва увертюри и арии от Пучини, Масне и Бизе. Соня Йончева ще представи иарията на Албена от операта „Албена“ на Парашкев Хаджиев. Маестро Тодоров и оркестърът допълват българската линия с „Ръченица“ от „Тракийски танци“ от Петко Стайнов.

Първият концерт за 2026 г. в зала „България“ е на 15 януари. И тази година Софийската филхармония и Университетът по музика и драматични изкуства във Виена представят бъдещите звезди на класическата сцена.

Родната публика ще има удоволствието да се срещне с най-добрите абсолвенти на престижния австрийски университет, чиито възпитаници по традиция ръководят големите световни оркестри. Сред тях са имената на Херберт фон Караян, Клаудио Абадо, Зубин Мета, Кирил Перенко, Андре Ороско-Естрада и Найден Тодоров.

Програмата на вечерта:

Модест Мусоргски – „Нощ на голия връх”

Анри Томази – Концерт за алт саксофон и оркестър

Карл Райнеке – Концерт за арфа и оркестър в ми минор, оп.182

Йозеф Хайдн – Симфония №102 в си бемол мажор

Солисти:

Силвия Мацейова саксофон

Юлия Дитрих арфа

Дирижират:

Даниел Лопес-Кортес

Катерина Швец

Тамила Задигбейли

Билети за концерта са налични на касата на зала „България“ и в Ивентим.