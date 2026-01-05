НА ЖИВО
          Софийската филхармония започва 2026 година с концерт в Париж

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Софийската филхармония започва 2026 г. с гастрол в Париж само 2 дни, след като маестро Найден Тодоров и част от оркестъра се завърнаха от турне в Китай.
          На 7 януари националният оркестър ще партнира на българското сопрано от световния оперен елит Соня Йончева. Концертът ще се проведе в престижната зала на Театър Шанз-Елизе, където Филхармонията дебютира през 2025 г. като партньор на Анна Нетребко и Юсиф Айвазов. Програмата включва увертюри и арии от Пучини, Масне и Бизе. Соня Йончева ще представи иарията на Албена от операта „Албена“ на Парашкев Хаджиев. Маестро Тодоров и оркестърът допълват българската линия с „Ръченица“ от „Тракийски танци“ от Петко Стайнов.

          Първият концерт за 2026 г. в зала „България“ е на 15 януари. И тази година Софийската филхармония и Университетът по музика и драматични изкуства във Виена представят бъдещите звезди на класическата сцена.
          Родната публика ще има удоволствието да се срещне с най-добрите абсолвенти на престижния австрийски университет, чиито възпитаници по традиция ръководят големите световни оркестри. Сред тях са имената на Херберт фон Караян, Клаудио Абадо, Зубин Мета, Кирил Перенко, Андре Ороско-Естрада и Найден Тодоров.

          Програмата на вечерта:
          Модест Мусоргски – „Нощ на голия връх”
          Анри Томази – Концерт за алт саксофон и оркестър
          Карл Райнеке – Концерт за арфа и оркестър в ми минор, оп.182
          Йозеф Хайдн – Симфония №102 в си бемол мажор

          Солисти:
          Силвия Мацейова саксофон
          Юлия Дитрих арфа

          Дирижират:
          Даниел Лопес-Кортес
          Катерина Швец
          Тамила Задигбейли

          Билети за концерта са налични на касата на зала „България“ и в Ивентим.

