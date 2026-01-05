Студена зима предизвика сериозни транспортни проблеми в Европа

Студена зима се стовари върху Великобритания, Франция и Холандия в понеделник, затваряйки пътища, приземявайки полети и отменяйки движения на влакове, включително на линията Eurostar. Това става само дни след като прекъсване на електрозахранването причини сериозни смущения на линията.

Eurostar, която свързва Обединеното кралство с континенталната част на Европа, предупреди пътниците, пътуващи между Лондон и Холандия, да отложат пътуванията си, тъй като услугите не можеха да се извършват северно от Брюксел поради влошеното време. Железопътният трафик през тунела под Ламанша беше възобновен едва в навечерието на Нова година, след като прекъсване на електрозахранването остави хиляди пътници блокирани, а някои останаха блокирани за една нощ в безтоков влак.

„Поради очакваните неблагоприятни метеорологични условия, движението е спряно в Холандия днес“, съобщи Eurostar и призова засегнатите пътници да не се явяват на гарата.

Шест влака между лондонската гара Сейнт Панкрас Интернешънъл и парижката гара Гар дю Нор бяха отменени, като повечето други бяха закъснели.

Междувременно британските железопътни власти разположиха снегорини в Шотландия, за да се опитат да разчистят релсите, засегнати от обилния сняг, който достигна до 52 сантиметра в североизточна Шотландия. Холандските железници NS съобщиха, че услугите са били сериозно нарушени в понеделник, особено в района на Амстердам, и по-малко влакове ще се движат в някои части на страната във вторник.

Обединеното кралство прогноира сняг и лед за Шотландия, Северна Ирландия и части от Северна Англия, а предупреждения за студено време за всички английски региони ще останат в сила до петък. Прекъсването идва след застудяване през последните дни във Великобритания. Температурите паднаха до -10,9°C във високите хълмове на Шап в Къмбрия, северозападна Англия, в неделя вечерта.

Ограничени полети

Полети бяха отменени на летища, включително Ливърпул в северозападна Англия, Абърдийн и Инвърнес в североизточна Шотландия и Белфаст в Северна Ирландия. На големите парижки летища Шарл дьо Гол и Орли, обилните снеговалежи принудиха авиокомпаниите да намалят полетите си с 15 процента. Около 250 снегопочистващи машини бяха в готовност на двете летища, каза френският министър на транспорта Филип Табаро на пресконференция, добавяйки, че вероятно ще има „отменени полети и някои закъснения“.

На Схипхол, главното международно летище на Нидерландия, бяха отменени около 700 полета – повече от половината от планираните за излитане или кацане в понеделник. Очаква се зимното време да наложи по-нататъшни отменени полети през следващите дни.

В Париж снегът и ледът нарушиха автобусната мрежа в понеделник следобед, а пътищата, особено в северозападния регион Нормандия, както и във френската столица, бяха силно засегнати от дълги задръствания в пиковите часове.

Службата Meteo France издаде оранжево предупреждение за сняг и лед за голяма част от северозападна Франция. Тя прогнозира температури под нулата през нощта във вторник. В Шотландия полицията предупреди участниците в движението да не се опитват да шофират по затворени пътища поради коварните условия.

Доставчикът на пътна помощ в Обединеното кралство заяви, че е имало 40% скок в извикванията за помощ в сравнение с един обичаен понеделник. Зоологическата градина в Белфаст остана затворена поради метеорологичните условия в понеделник, докато предупреждения за сняг, лед или ниски температури бяха издадени в съседна Ирландия.