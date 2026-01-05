The Times: Аятолах Али Хаменей вече е разработил секретен план за бягство в Москва

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей има секретен план за бягство от страната, ако силите му за сигурност не успеят да потушат протестите или дезертират. Според разузнавателен доклад, предоставен на The Times, 86-годишният Хаменей планира да избяга от Техеран с вътрешния си кръг от 20 помощници и членове на семейството. Планът се основава на бягството на сирийския лидер Башар Асад, който избяга от Дамаск със самолет до Москва, преди опозиционните сили да превземат столицата през декември 2024 г.

„План Б“ е за Хаменей и неговия тесен кръг и семейство, включително сина му и наследника Моджтаба“, казва източник от британското разузнаване пред The ​​Times, добавяйки, че той включва „събиране на активи, недвижими имоти в чужбина и пари в брой, за да се осигури безопасно преминаване“.

Известно е, че Хаменей притежава обширна мрежа от активи. Разследване на Reuters от 2013 г. оцени общите му активи, включително недвижими имоти и компании, на 95 милиарда долара.

Източници отбелязват, че планът за бягство ще бъде активиран, ако Хаменей смята, че силите му за сигурност не изпълняват заповеди. Въпреки че Хаменей защитава своите лоялисти, контролира ключови назначения и тяхната сигурност, се отбелязва също, че е „отслабен както психически, така и физически“ след миналогодишната война с Израел. Рядко е виждан публично и, най-вече, нищо не се е чуло от него през последните няколко дни на протести.

Оценките на разузнаването го наричат „параноик“: „от една страна, той е силно идеологически мотивиран, но от друга, е прагматичен във възгледите си: вижда тактически компромис в името на дългосрочна цел. Мисли дългосрочно”.

Какво се случва в Иран

В момента страната преживява най-големите протести от три години насам. Сблъсъци между протестиращи и сили за сигурност вече са довели до смъртни случаи. Съобщава се, че протестите са подхранвани, по-специално, от недоволството на местните жители от нарастващата инфлация и рекордния спад на валутата.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са готови да се притекат на помощ на протестиращите в Иран, ако Техеран потуши протестите със сила.