НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 05.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          The Times: Аятолах Али Хаменей вече е разработил секретен план за бягство в Москва

          0
          8
          Aятолах Али Хаменей
          Aятолах Али Хаменей
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей има секретен план за бягство от страната, ако силите му за сигурност не успеят да потушат протестите или дезертират. Според разузнавателен доклад, предоставен на The Times, 86-годишният Хаменей планира да избяга от Техеран с вътрешния си кръг от 20 помощници и членове на семейството. Планът се основава на бягството на сирийския лидер Башар Асад, който избяга от Дамаск със самолет до Москва, преди опозиционните сили да превземат столицата през декември 2024 г.

          - Реклама -

          „План Б“ е за Хаменей и неговия тесен кръг и семейство, включително сина му и наследника Моджтаба“, казва източник от британското разузнаване пред The ​​Times, добавяйки, че той включва „събиране на активи, недвижими имоти в чужбина и пари в брой, за да се осигури безопасно преминаване“.

          Известно е, че Хаменей притежава обширна мрежа от активи. Разследване на Reuters от 2013 г. оцени общите му активи, включително недвижими имоти и компании, на 95 милиарда долара.

          Източници отбелязват, че планът за бягство ще бъде активиран, ако Хаменей смята, че силите му за сигурност не изпълняват заповеди. Въпреки че Хаменей защитава своите лоялисти, контролира ключови назначения и тяхната сигурност, се отбелязва също, че е „отслабен както психически, така и физически“ след миналогодишната война с Израел. Рядко е виждан публично и, най-вече, нищо не се е чуло от него през последните няколко дни на протести.

          Оценките на разузнаването го наричат „параноик“: „от една страна, той е силно идеологически мотивиран, но от друга, е прагматичен във възгледите си: вижда тактически компромис в името на дългосрочна цел. Мисли дългосрочно”.

          Какво се случва в Иран

          В момента страната преживява най-големите протести от три години насам. Сблъсъци между протестиращи и сили за сигурност вече са довели до смъртни случаи. Съобщава се, че протестите са подхранвани, по-специално, от недоволството на местните жители от нарастващата инфлация и рекордния спад на валутата.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са готови да се притекат на помощ на протестиращите в Иран, ако Техеран потуши протестите със сила.

          Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей има секретен план за бягство от страната, ако силите му за сигурност не успеят да потушат протестите или дезертират. Според разузнавателен доклад, предоставен на The Times, 86-годишният Хаменей планира да избяга от Техеран с вътрешния си кръг от 20 помощници и членове на семейството. Планът се основава на бягството на сирийския лидер Башар Асад, който избяга от Дамаск със самолет до Москва, преди опозиционните сили да превземат столицата през декември 2024 г.

          - Реклама -

          „План Б“ е за Хаменей и неговия тесен кръг и семейство, включително сина му и наследника Моджтаба“, казва източник от британското разузнаване пред The ​​Times, добавяйки, че той включва „събиране на активи, недвижими имоти в чужбина и пари в брой, за да се осигури безопасно преминаване“.

          Известно е, че Хаменей притежава обширна мрежа от активи. Разследване на Reuters от 2013 г. оцени общите му активи, включително недвижими имоти и компании, на 95 милиарда долара.

          Източници отбелязват, че планът за бягство ще бъде активиран, ако Хаменей смята, че силите му за сигурност не изпълняват заповеди. Въпреки че Хаменей защитава своите лоялисти, контролира ключови назначения и тяхната сигурност, се отбелязва също, че е „отслабен както психически, така и физически“ след миналогодишната война с Израел. Рядко е виждан публично и, най-вече, нищо не се е чуло от него през последните няколко дни на протести.

          Оценките на разузнаването го наричат „параноик“: „от една страна, той е силно идеологически мотивиран, но от друга, е прагматичен във възгледите си: вижда тактически компромис в името на дългосрочна цел. Мисли дългосрочно”.

          Какво се случва в Иран

          В момента страната преживява най-големите протести от три години насам. Сблъсъци между протестиращи и сили за сигурност вече са довели до смъртни случаи. Съобщава се, че протестите са подхранвани, по-специално, от недоволството на местните жители от нарастващата инфлация и рекордния спад на валутата.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са готови да се притекат на помощ на протестиращите в Иран, ако Техеран потуши протестите със сила.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Тръмп: Куба пада, дните на комунистите са преброени

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи заплахи към Куба и Мексико, че още през тази година Вашингтон може да има нови съюзници в тези...
          Свят

          Северна Корея изстреля хиперзвукови ракети

          Иван Христов -
          Севернокорейският лидер Ким Чен Ун наблюдава изпитание на хиперзвукови ракети след ареста на Николас Мадуро във Венецуела. Пхенян публично осъди действията на САЩ като...
          Свят

          И.д. президент на Венецуела посочи като приоритет подобрение на отношенията със САЩ

          Иван Христов -
          Каракас се стреми да установи отношения с Вашингтон, основани на принципите на ненамеса, заяви изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес. „Считаме за приоритет изграждането...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions