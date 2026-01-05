Току-що: Конвоят с Мадуро потегли от ареста към съда в Ню Йорк (ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО)

Конвой, който транспортира сваления венецуелски лидер Николас Мадуро, беше забелязан да напуска Метрополитанския арест в Бруклин, Ню Йорк, където той е задържан през последните два дни. Това съобщи Си Ен Ен.

- Реклама -

Очаква се Мадуро да се яви в съда в Ню Йорк по-късно днес. Според кадри, заснети от WABC, Мадуро е видян да излиза от брониран автомобил, който е част от кортежа, и е облечен в кафяв гащеризон.