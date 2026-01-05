Трагедия на пътя: Двама души загинаха във Варненско, има и тежко ранен

Две тежки катастрофи във Варненска област доведоха до смъртта на двама души, а трети е настанен с опасност за живота, съобщават от дирекцията на полицията в крайморския град.

Единият от инцидентите се е случил в района на комплекс Златни пясъци, където 28-годишен моторист е бил блъснат от лек автомобил, който му е отнел предимството на кръстовище. Мотористът е с множество фрактури и е настанен в реанимация с опасност за живота.

Другата катастрофа се е случила на пътя между селата Оборище и Ведрина, в посока Добрия. 50-годишен шофьор е загубил управление и се е блъснал в крайпътно дърво. При инцидента са загинали както шофьорът, така и 76-годишната му майка. 50-годишната спътничка на шофьора е настанена в реанимация, но без опасност за живота.

По двата случая са образувани досъдебни производства.

Тежка катастрофа от 22 декември

Последният тежък инцидент във Варна е станал на 22 декември, когато две жени загинаха, блъснати от лек автомобил, докато вървят по тротоара.