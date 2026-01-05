НА ЖИВО
          Тръмп: Куба пада, дните на комунистите са преброени

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи заплахи към Куба и Мексико, че още през тази година Вашингтон може да има нови съюзници в тези страни, предава Clash Report. Американският държавен глава посочи, че проблемите на Куба ще започнат от само себе си – заради ситуацията във Венецуела.

          „Куба винаги е успявала да се задържи благодарение на Венецуела. Сега няма да имат тези пари и тези приходи. Гледали ли сте някога бой? Те падат и се брои до десет. Е, Куба изглежда сякаш буквално пада“, обясни Тръмп.

          Той обвини Мексико, че не е успяло да спре мигрантите, които нелегално влизат в САЩ.

          „Трябва да се направи нещо по отношение на Мексико. Мексико трябва да се поправи, защото е източник на толкова много инфилтрация и ние ще трябва да предприемем действия. Бихме искали Мексико да го направят сами. Те са способни на това, но за съжаление картелите в Мексико са много силни. Куба е комунистическа диктатура, която убиваше свещеници и монахини. Те малтретираха собствения си народ. Дните им са преброени. Един ден ще се събудим – да се надяваме през 2026 г. – и ще имаме съюзници в тези страни в задния си двор, които ще правят бизнес с Америка, а не терористични диктатори, които убиват американци“, заяви Тръмп.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Доналд Туск: Един за всички, всички за един – Европа трябва да продължи да се въоръжава, иначе идва нашият край

          Иван Христов -
          „Един за всички, всички за един“ – с тази фраза от великия роман на Александър Дюма „Тримата мускетари“ премиерът на Полша Доналд Туск призова...
          Свят

          Орбан: Акцията на САЩ срещу Венецуела доказа разпада на либералния световен ред

          Иван Христов -
          Действията на САЩ срещу Венецуела са поредно доказателство, че настоящият световен ред е в състояние на разпад, но контурите на един нов свят все...
          Свят

          The Times: Аятолах Али Хаменей вече е разработил секретен план за бягство в Москва

          Иван Христов -
          Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей има секретен план за бягство от страната, ако силите му за сигурност не успеят да потушат протестите...

