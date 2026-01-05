НА ЖИВО
          Война

          Тръмп: Не вярвам Украйна да е атакувала резиденцията на Путин, в момента печелим от войната

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп ясно потвърди, че не вярва, че Украйна е атакувала резиденцията на руския държавен глава Владимир Путин във Валдай. Той направи това изявление в коментар пред репортери, предава УНИАН.

          Репортерите напомниха на Тръмп, че е заявил, че е изключително ядосан на президента Зеленски заради предполагаемата украинска атака срещу Валдай. В отговор Тръмп каза, че „не вярва, че е имало такъв удар“.

          „Нещо се случи наблизо, но това няма нищо общо с това“, добави президентът на САЩ.

          Той обясни и защо първоначално е повярвал на Путин и е обвинил Украйна.

          „Никой не знаеше нищо по това време. За първи път чух за това в този момент. Той (Путин) каза, че къщата му е била нападната. Не вярваме, че се е случило – поне не сега, след като успяхме да проверим. Но това беше първият път, когато дори чухме за това“, заяви той.

          В същото време Тръмп добави, че се надява Русия и Украйна да разрешат въпроса.

          Той добави също, че войната в Украйна в момента не струва нищо на САЩ и дори е печеливша.

           „Знаете ли, това не ни струва нищо. Всъщност, ние дори печелим пари. Байдън даде 350 милиарда долара – той просто ги раздаде. И аз получих значителна част обратно, защото подписахме споразумение за редкоземните ресурси. И ще получим голяма част от тези пари обратно – вероятно всичките, може би дори повече от всичките. Но сега ни плащат, когато изпращаме нещо, те плащат“, посочи президентът на САЩ.

