Тръмп: Сега САЩ управляват Венецуела

След залавянето на президента Николас Мадуро, американският държавен глава Доналд Тръмп обяви, че в момента САЩ управляват Венецуела.

„Не ме питайте кой е главният тук, защото аз ще ви кажа и отговорът ще бъде много убедителен. Главните тук сме ние“, заяви той.

Тръмп нарече Венецуела „мъртва страна“, отбелязвайки, че САЩ трябва да я възстановят. Той заяви, че американските петролни компании искат да работят в страната и ще инвестират в нейната инфраструктура.

Други изявления на президента на САЩ:

„Отвличане“ е подходяща дума за операцията по залавянето на Мадуро;

Атаката срещу Венецуела беше „бърза, брутална“ и „много насилствена“, а нейният лидер „веднага“ се предаде на американските войски;

Изборите в страната ще се проведат, когато му дойде времето;

Всички американци, ранени при операцията, са „в добро състояние“;

Американското военно присъствие във Венецуела зависи от по-нататъшното развитие на събитията;

Вашингтон обмисля откриването на посолство в Каракас; Атаката срещу Венецуела няма да повлияе на отношенията на САЩ с Китай;

Колумбия се управлява от „болен човек“, който произвежда кокаин, и САЩ може да започнат операция срещу тази страна;

САЩ се нуждаят от Гренландия, а ЕС се нуждае от САЩ, за да контролират острова за отбранителни цели;

Куба е готова да падне.