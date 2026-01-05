НА ЖИВО
          Тръмп: Сега САЩ управляват Венецуела

          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          След залавянето на президента Николас Мадуро, американският държавен глава Доналд Тръмп обяви, че в момента САЩ управляват Венецуела.

          „Не ме питайте кой е главният тук, защото аз ще ви кажа и отговорът ще бъде много убедителен. Главните тук сме ние“, заяви той.

          Тръмп нарече Венецуела „мъртва страна“, отбелязвайки, че САЩ трябва да я възстановят. Той заяви, че американските петролни компании искат да работят в страната и ще инвестират в нейната инфраструктура.

          Други изявления на президента на САЩ:

          „Отвличане“ е подходяща дума за операцията по залавянето на Мадуро;

          Атаката срещу Венецуела беше „бърза, брутална“ и „много насилствена“, а нейният лидер „веднага“ се предаде на американските войски;

          Изборите в страната ще се проведат, когато му дойде времето;

          Всички американци, ранени при операцията, са „в добро състояние“;

          Американското военно присъствие във Венецуела зависи от по-нататъшното развитие на събитията;

          Вашингтон обмисля откриването на посолство в Каракас; Атаката срещу Венецуела няма да повлияе на отношенията на САЩ с Китай;

          Колумбия се управлява от „болен човек“, който произвежда кокаин, и САЩ може да започнат операция срещу тази страна;

          САЩ се нуждаят от Гренландия, а ЕС се нуждае от САЩ, за да контролират острова за отбранителни цели;

          Куба е готова да падне.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          И.д. президент на Венецуела посочи като приоритет подобрение на отношенията със САЩ

          Иван Христов -
          Каракас се стреми да установи отношения с Вашингтон, основани на принципите на ненамеса, заяви изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес. „Считаме за приоритет изграждането...
          Свят

          Кая Калас призова за мир и демокрация във Венецуела

          Иван Христов -
          Европейският съюз подкрепя мирния преход към демокрация във Венецуела, като същевременно зачита суверенитета на страната. Съответно изявление беше издадено от ръководителя на европейската дипломация...
          Политика

          Поддръжници на Мадуро излязоха на протести в Каракас след отстраняването му от власт

          Красимир Попов -
          Един ден след като венецуелският лидер Николас Мадуро беше отстранен от власт при операция на САЩ, част от венецуелците се събраха в Каракас, за...

