Транспортният министър в оставка: Обмених 222 лева за 3 минути

Транспортният министър в оставка Гроздан Караджов сподели във Фейсбук, че е обменил 222.47 лева в евро за три минути в пощенската станция в с. Долни Богров. Той обясни, че процесът е протекъл бързо и без проблеми, благодарение на работещите банкомати и монетоброячни машини, като обмяната е преминала гладко, без да има технически затруднения със софтуера или квитанцията.

Караджов посочи, че обмен на евро може да се извърши без такса във всички 2230 пощенски станции в страната, включително в населени места, където пощата често е единственото място за финансови и държавни услуги.

Няколко ключови точки за гражданите:

Във всички 2230 пощенски станции могат да се обменят до 1000 лева без предварителна заявка.

В 954 клона могат да се обменят и по-големи суми, до 10 000 лева, след предварителна заявка.

Заявки за суми над 1000 лева се изпълняват в рамките на 3 до 5 работни дни, като служителите ще информират за сроковете.

Всеки може да обменя до 10 000 лева на ден, като системата автоматично следи за това.

За суми от 5000 евро и повече се попълва декларация за произход на средствата.

На сайта на „Български пощи“ има списък с всички пощенски станции и техните лимити.

Транспортният министър подчерта, че преходът към еврото не трябва да бъде стресиращ, а „Български пощи“ са готови да помогнат на всеки, който има нужда да обмени пари.