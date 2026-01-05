НА ЖИВО
          Война

          Турция отива на срещата на „коалицията на желаещите" за Украйна, за да подчертае „стратегическия приоритет" на стабилността в Черно море

          Турция
          Турция
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан ще подчертае „стратегическия приоритет“ за поддържане на сигурността в Черно море на среща на върха, посветена на Украйна, насрочена за вторник, 6 януари, в Париж, съобщава Reuters, позовавайки се на говорител на турското външно министерство.

          Френският президент Еманюел Макрон е свикал среща на „Коалицията на желаещите“ за вторник. Тази група, водена от Великобритания и Франция, включва повече от 30 държави.

          Турският външен министър ще присъства на срещата и ще потвърди позицията на страната относно необходимостта от „ориентирани към резултати“ стъпки за прекратяване на войната.

          Според източник на Reuters, Фидан ще подчертае „конкретните“ резултати от трите предишни кръга директни преговори между украински и руски представители в Истанбул, включително размяна на затворници, и ще потвърди предложението на Анкара за провеждане на среща на лидерите на враждуващите страни.

          Очаква се Фидан също да заяви, че Турция разглежда подкрепата за сигурността в Черно море като стратегически приоритет и че напомня на всички страни за позицията си по този въпрос.

          Членката на НАТО Турция поддържаше приятелски връзки с Москва и Киев през цялата война. Тя предостави военна подкрепа на Украйна, но отказа да се присъедини към западните санкции срещу Русия.

          Анкара предупреди и двете страни за неотдавнашната ескалация в Черно море, в резултат на която руски и турски кораби бяха ударени от дронове и украинските пристанища бяха повредени. Турция също така видя серия от дронове да навлизат във въздушното ѝ пространство през последните седмици, като един от тях беше свален близо до столицата ѝ.

          Като цяло, разговорите на срещата на върха в Париж на 6 януари ще се фокусират върху разпоредбите на проекта за план на САЩ за прекратяване на войната, както и върху гаранциите за сигурност за Украйна и потенциалната роля на Коалицията.

