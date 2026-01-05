НА ЖИВО
      понеделник, 05.01.26
          Война

          Украински боец: Логистиката на ВСУ на Лиманско направление „умира“

          Украински войници
          Украински войници
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на практика не могат да получават доставки и попълнения, както и да провеждат ротация в северната част на Донецка област – в района на град Лиман. По думите на украинският военен Станислав Бунятов – „Осман“, логистиката на украинската армия на това направление „умира“, предава „Зеркало недели“.

          Авторът на Telegram канала „Говорять Снайпер ✙“ констатира, че руснаците унищожават понтоните с управляеми авиационни бомби. Постоянната активност на ударните дронове на руската армия не позволява на украинците да възстановяват съоръженията.

          Бунятов казва, че броят на руските дронове в този сектор на фронта е невероятен. Следователно транспортът почти няма шанс да се придвижи тук, а пехотата е принудена да се движи само пеша.

          По-рано „Осман“ отбеляза, че с настъпването на сланите се очаква руските сили на Лиманско направление да пробият към десния бряг на река Северски Донец през леда. Виктор Трегубов, началник на отдела за комуникации на Обединената група сили на Украйна, заяви, че както украинската, така и руската страна при Лиман изпитват логистични проблеми поради разширяващата се сива зона и активното използване на дронове, способни да нанасят удари далеч в тила.

