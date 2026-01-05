Украински командир: Руската армия настъпва в Константиновка

Руската армия продължава опитите си да пробие в град Константиновка в Донецка област и търси слаби места в отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), заяви в ефира на „Ранок.LIVE“ Сергий Яри, командир на безпилотните летателни системи на 28-ма отделна механизирана бригада на ВСУ, предава „Зеркало недели“.

Според него малки руски пехотни групи се опитват да проникнат в града от различни флангове. Военнослужещият отбеляза, че при благоприятни метеорологични условия украинските дронове унищожават руснаците на далечните подстъпи. Той добави, че ударите с дронове на ВСУ забавят настъплението на руските войски, тъй като техниците им не могат да достигнат позициите си.

„Окупаторите са принудени да изминават 15 километра, а по време на тези настъпления ние вече ги търсим, откриваме и унищожаваме още преди да стигнат до града“, обясни той.