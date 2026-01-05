НА ЖИВО
      понеделник, 05.01.26
          НачалоЕвропа

          Унгария единствена не подкрепи съвместното изявление на ЕС за Венецуела

          Иван Христов
          Иван Христов
          Унгария е била единствената страна от ЕС, която не е подкрепила изявлението на Европейския съюз за Венецуела. Изявлението беше издадено от името на върховния представител по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

          Бележка под линия към изявлението гласи, че то е подкрепено от Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Унгария обаче не беше включена в списъка.

          Няма официално обяснение от Будапеща за липсата на подкрепа за позицията на ЕС.

          По-рано ЕС публикува изявление относно кризата във Венецуела и призова за демокрация.

          „ЕС споделя приоритета за борба с транснационалната организирана престъпност и трафика на наркотици, които представляват значителна заплаха за сигурността в световен мащаб. Същевременно ЕС подчертава, че тези предизвикателства трябва да бъдат решени чрез устойчиво сътрудничество, при пълно зачитане на международното право и принципите на териториална цялост и суверенитет“, се казва в изявлението.

          Освен това Калас повтори позицията на ЕС, че Николас Мадуро не притежава легитимността на демократично избран президент.

