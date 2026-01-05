Василий Малюк подаде оставка като ръководител на СБУ

Василий Малюк подаде оставка като ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Това съобщи самият той чрез съобщение на официалния Telegram канал на службата.
- Реклама -
По-рано стана ясно, че Зеленски е изискал от Малюк да се оттегли от поста, а последният се е колебал няколко дни преди да го направи. Държавният глава е заплашил да го уволни, с каквито правомощия разполага след началото на пълномащабната руска инвазия.
Василий Малюк подаде оставка като ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Това съобщи самият той чрез съобщение на официалния Telegram канал на службата.
- Реклама -
По-рано стана ясно, че Зеленски е изискал от Малюк да се оттегли от поста, а последният се е колебал няколко дни преди да го направи. Държавният глава е заплашил да го уволни, с каквито правомощия разполага след началото на пълномащабната руска инвазия.