НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 05.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Василий Малюк подаде оставка като ръководител на СБУ

          0
          58
          Василий Малюк
          Василий Малюк
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Василий Малюк подаде оставка като ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Това съобщи самият той чрез съобщение на официалния Telegram канал на службата.

          - Реклама -

          По-рано стана ясно, че Зеленски е изискал от Малюк да се оттегли от поста, а последният се е колебал няколко дни преди да го направи. Държавният глава е заплашил да го уволни, с каквито правомощия разполага след началото на пълномащабната руска инвазия.

          Василий Малюк подаде оставка като ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Това съобщи самият той чрез съобщение на официалния Telegram канал на службата.

          - Реклама -

          По-рано стана ясно, че Зеленски е изискал от Малюк да се оттегли от поста, а последният се е колебал няколко дни преди да го направи. Държавният глава е заплашил да го уволни, с каквито правомощия разполага след началото на пълномащабната руска инвазия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          DeepState: Руската армия се придвижва в щурмувания от година и половина Часов Яр

          Иван Христов -
          През последните 24 часа руските сили напреднаха в Часов Яр, Мирноград и околностите на още един град в Донецка област, съобщава украинският информационен ресурс...
          Война

          Зеленски посочи приемника на Малюк като ръководител на СБУ

          Иван Христов -
          Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че днес се е срещнал с Евгений Хмара, началник на Центъра за специални операции „А“ на Службата за сигурност...
          Война

          Руската армия превзе село Грабовское в Сумска област

          Иван Христов -
          Подразделения от групировка войски „Север“ на руската армия са поели контрол над село Грабовское в Сумска област на Украйна след активни операции, съобщи Министерството...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions