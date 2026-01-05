НА ЖИВО
          Венецуела призова ООН да осъди „отвличането" на Мадуро от САЩ

          Снимка: Truth Social / Getty Images
          Венецуела призова ООН да осъди „отвличането“ на президента Николас Мадуро от страна на Съединените щати, и заяви, че държавните институции в страната функционират нормално.

          По време на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, венецуелският представител Самуел Р. Монкада заяви, че САЩ са нарушили редица резолюции на ООН и международни норми за имунитета на държавните глави, след като в събота са задържали Мадуро. По думите му Венецуела контролира своята територия, а институциите продължават да работят, като вицепрезидентът вече полага клетва като временен държавен глава. Монкада подчерта, че страната е станала жертва на атаки заради природните си ресурси.

          Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш също призова за зачитане на суверенитета и политическата независимост на държавите, след като САЩ арестуваха венецуелския лидер и обявиха, че поемат контрол над страната. В изявление, прочетено от заместник-генералния секретар Розмари ДиКарло, Гутериш изрази дълбока загриженост от риска от засилване на нестабилността във Венецуела, въздействието върху региона и опасния прецедент за международните отношения.

          Извънредното заседание беше поискано от Венецуела и внесено в Съвета за сигурност чрез Колумбия, която е негов член от 1 януари.

          В събота, 3 януари, американски сили извършиха мащабна военна операция срещу Венецуела, при която Мадуро беше свален от власт, слагайки край на 12-годишното му все по-авторитарно управление. За главата на Мадуро беше обявена награда от 50 млн. долара.

          В момента Мадуро е под арест в САЩ и се яви пред съд в Ню Йорк по обвинения в наркотрафик, заедно със съпругата си Силия Флорес.

