Венецуелският парламент преизбра Хорхе Родригес за председател

Парламентът на Венецуела преизбра за свой председател Хорхе Родригес – брат на временния президент Делси Родригес, след отстраняването на Николас Мадуро от американските сили.

- Реклама -

Така братът и сестрата от семейство Родригес вече контролират изпълнителната и законодателната власт в страната. Делси Родригес разполага с пълната подкрепа на армията, както и на сина на Мадуро и депутат – Николас Мадуро Гера.

По време на заседанието депутатите остро осъдиха задържането на Мадуро, който е изправен пред съд в Ню Йорк по обвинения за трафик на наркотици заедно със съпругата си Силия Флорес.