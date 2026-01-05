НА ЖИВО
          Политика

          Венецуелският парламент преизбра Хорхе Родригес за председател

          Снимка: plenglish.com
          Парламентът на Венецуела преизбра за свой председател Хорхе Родригес – брат на временния президент Делси Родригес, след отстраняването на Николас Мадуро от американските сили.

          Така братът и сестрата от семейство Родригес вече контролират изпълнителната и законодателната власт в страната. Делси Родригес разполага с пълната подкрепа на армията, както и на сина на Мадуро и депутат – Николас Мадуро Гера.

          По време на заседанието депутатите остро осъдиха задържането на Мадуро, който е изправен пред съд в Ню Йорк по обвинения за трафик на наркотици заедно със съпругата си Силия Флорес.

