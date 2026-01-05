Венци Стефанов: Исак Соле ще играе за ЦСКА

Президентът на Славия – Венцеслав Стефанов, обяви трансфера на Исак Соле в ЦСКА. Ръководителят призна в понеделник, че „белите“ са били „принудени“ за тази сделка, тъй като договорът на играча изтичал и нямало индикации той да бъде подновен.

По този начин в Славия можели да изпуснат един от най-добрите си играчи без пари след броени месеци.

„Соле ще премине в ЦСКА. Причината да се съгласим на този трансфер е, че той има още 4 месеца договор, брат му му е мениджър, не иска да го продължи и рискът е да излезе със свободен трансфер, затова се принуждаваме да го продадем на ЦСКА“, каза Стефанов.

„Освен Мартин Георгиев, не мисля, че ще има други, които да продаваме. Ако има оферта, която първо да дава шанс на някой наш футболист и да устройва клуба, можем да седнем да мислим по въпроса“, добави босът на Славия.